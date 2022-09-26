Thầy phong thuỷ gieo quẻ tài lộc "trúng phóc" 99% 3 con giáp có cơ duyên trúng số vào chiều mai (27/9), "đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc", tay cầm tiền tỷ, nửa đời sau tha hồ du ngoạn bốn phương

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 19:03

Chiều mai, 3 con giáp có cơ duyên trúng độc đắc vài tỷ, từ đây không cần phải gánh nặng nỗi lo "cơm áo gạo tiền", cuộc sống nở hoa từ đây.

Tuổi Hợi

Vào ngày mai, tuổi Hợi sẽ thường được quý nhân hỗ trợ. Những người này sẽ có thể hỗ trợ tuổi Hợi rất nhiều trong công việc. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tuổi Hợi phải biết nắm bắt cơ hội đúng lúc để đổi vận.

Quyết định đầu tư vào ngày mai được cho là hợp lý với người tuổi Hợi sau những ngày tháng chuẩn bị kỹ càng. Dù có thể bắt đầu, nhưng tuổi Hợi vẫn phải thận trọng, vì rủi ro vẫn luôn tiềm ẩn.

May thay người tuổi Hợi luôn thận trọng khi làm mọi việc, họ có được tính kiên trì, bền bỉ theo đuổi thành công đến cùng. Đây là thời khắc hoàng kim vì được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, và những dự định kế hoạch còn dang dở của Hợi sẽ được vận hành trơn tru.

Thầy phong thuỷ gieo quẻ tài lộc 'trúng phóc' 99% 3 con giáp có cơ duyên trúng số vào chiều mai (27/9), 'đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc', tay cầm tiền tỷ, nửa đời sau tha hồ du ngoạn bốn phương - Ảnh 1
Quyết định đầu tư vào ngày mai được cho là hợp lý với người tuổi Hợi sau những ngày tháng chuẩn bị kỹ càng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu sống tình cảm, hiền lành, luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, họ thường nghĩ cho người khác nhiều hơn chính mình, nên xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, bất kể gặp khó khăn gian nan cũng đều có thể vượt qua được.

Đa số người tuổi Sửu không tham vọng, họ thường mưu cầu cuộc sống bình yên đủ đầy, nhưng họ vẫn không ngừng cố gắng nỗ lực để theo đuổi những điều hoàn hảo. Tử vi học có nói, những người tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn vì ngày mai là Tam hợp, tất cả những khó khăn đều được giải quyết êm đẹp vào ngày mai.

Đặc biệt, tuổi Sửu sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, mọi sóng gió sẽ vượt qua. Tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội xây dựng sự nghiệp vững chắc, kéo theo tài vận ngày càng dồi dào vào chiều mai. Những năm tháng về sau không lo cơm áo gạo tiền.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý sở hữu bản lĩnh, trí thông minh hơn người. Họ rất nhạy bén và vô cùng đáng tin cậy trong công việc, vì vậy, những người tuổi Tý thường đạt được thành công rất sớm trong cuộc đời. 

Họ là những người đặc biệt siêng năng, chăm chỉ và thường đạt được thành tích lớn trong hoạt động chính trị, cũng như việc kinh doanh. Trong ngày mai, người tuổi Tý có Nhị Hợp quý nhân và Kim Quỹ cát tinh nhập cung, chính bởi vậy nên vận trình bản mệnh tươi sáng và những chú Chuột sẽ gặp nhiều may mắn đến với mình.

Với sự trợ giúp của Thần Tài cộng với những cố gắng nỗ lực của bản thân, tuổi Tý sẽ có sự nghiệp hanh thông, mọi thứ đều suôn sẻ, công việc ổn thỏa, làm ăn thuận lợi từ đó có thu nhập cao, tiền vào như nước và không cần phải lo lắng về tiền bạc.

Thầy phong thuỷ gieo quẻ tài lộc 'trúng phóc' 99% 3 con giáp có cơ duyên trúng số vào chiều mai (27/9), 'đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc', tay cầm tiền tỷ, nửa đời sau tha hồ du ngoạn bốn phương - Ảnh 2
Những người tuổi Tý sở hữu bản lĩnh, trí thông minh hơn người. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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