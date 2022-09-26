Ngoài ra, bạn sẽ có quý nhân phù trợ và dẫn lối để đi tới thành công trong sự nghiệp. Nhìn chung khoảng thời gian này bạn sẽ được hưởng "trái ngọt" khi sự nghiệp và tình cảm đều viên mãn.

Tháng 9 Âm lịch chính là thời điểm tràn ngập may mắn đối với tuổi Tý, nhất là về chuyện tình cảm. Bạn sẽ có một bước tiến mới trong mối quan hệ tình cảm, đồng thời bạn cũng sẽ gặp được những cơ hội đầy bất ngờ trong cuộc sống.

Trời sinh những người tuổi Hợi có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn hướng về phía trước để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Tuổi Hợi mang số mệnh của giàu sang phú quý, nên mục tiêu của họ là theo đuổi sự quyền lực và giàu có, bất kể phía trước có gian nan khó khăn thế nào, họ vẫn vượt qua một cách ngoạn mục nhờ bản lĩnh trời ban.

Về phương diện tình cảm, tuổi Tý sẽ rất đào hoa trong tháng 9, đi đâu cũng có người để mắt tới, thậm chí ngay tại chỗ làm việc cũng không ngoại lệ. Nhìn chung đây là tháng có nhiều chuyển biến tích cực đối với tuổi Tý, nhất là về tình cảm.

Tử vi học có nói, bước sang tháng 9 Âm lịch, cuộc sống tuổi Hợi sẽ có bước chuyển biến bất ngờ, tuổi Hợi sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Sự nghiệp tuổi Hợi cũng có bước tiến triển, đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh sẽ gặp được đối tác tiềm năng, hợp tác lâu dài kéo theo tài vận dồi dào và vững chắc.

Dự kiến, tuổi Hợi sẽ sớm xây dựng được cơ ngơi và cuộc sống ổn định, tạo tiền đề giúp thời gian sau viên mãn sung túc. Nhìn chung, tháng mới này sẽ là một tháng đáng mong chờ đối với tuổi Hợi.

Nhìn chung, tháng mới này sẽ là một tháng đáng mong chờ đối với tuổi Hợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tháng 8 Âm lịch mang tới cho những người tuổi Thân khá nhiều nỗi lo về tiền bạc và sức khỏe. Nhưng khi bước sang tháng 9, bạn có thể yên tâm hơn vì những rủi ro này sẽ qua đi nhanh chóng và những điều may mắn tốt lành sẽ đến.

Theo tử vi học thì đây sẽ là thời điểm có rất nhiều thay đổi và khởi sắc với tuổi Thân, tài vận và may mắn sẽ tự động tìm tới bạn. Nếu bình tĩnh và biết chớp cơ hội, bạn sẽ có thể trở nên giàu có, sung túc và có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống vì từ thời điểm này tới cuối năm bạn sẽ ngày càng thăng tiến hơn mà thôi.

Bạn sẽ nhanh chóng cải thiện được tình trạng sức khỏe, tài chính và không phải suy nghĩ quá nhiều. Nếu biết nỗ lực và tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội thì vận may của con giáp này sẽ cực tốt. Tháng 9 Âm lịch này sẽ là thời gian để bạn làm giàu và dẹp bỏ hết những phiền não thị phi xung quanh.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm