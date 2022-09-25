Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10), Ngọc Hoàng mở sổ gọi tên, thần đồng tiên tri dự đoán "trúng phóc" 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, cầm tiền tỷ trong tay, tài lộc bung nở, từ đây chỉ cần "đi làm cho vui" cũng giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 20:03

Tuần mới, 3 con giáp sau sẽ gặp tràn may mắn. Cùng xem là các con giáp nào nhé!

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định, luôn biết nỗ lực phấn đấu để gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. So với những con giáp khác, họ có thể không may mắn bằng nên đã cố gắng rất nhiều để tìm kiếm cơ hội xây dựng mọi thứ viên mãn, sung túc khiến mọi người ngưỡng mộ. 

Trong thời gian vừa qua, những người tuổi Dần đã gặp không ít khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, trong tuần mới tới đây, vận may của tuổi Dần sẽ bất ngờ lội ngược dòng. Đặc biệt, trong công việc, họ sẽ tìm được hướng đi mới tích cực, giải quyết được những vấn đề bế tắc, bên cạnh đó còn có quý nhân xuất hiện đúng lúc, giúp đỡ tuổi Dần xây dựng mọi thứ viên mãn trong thời gian tới. 

Đầu tuần này, tuổi Dần sẽ nhận được nhiều tin vui, giúp tinh thần họ thoải mái, phấn chấn, thỏa sức sáng tạo. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận một tuần mới tràn đầy sức sống nhé!

Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10), Ngọc Hoàng mở sổ gọi tên, thần đồng tiên tri dự đoán 'trúng phóc' 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, cầm tiền tỷ trong tay, tài lộc bung nở, từ đây chỉ cần 'đi làm cho vui' cũng giàu sụ - Ảnh 1
Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận một tuần mới tràn đầy sức sống nhé! Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con giáp tuổi Thìn là người có phúc khí và vận may ổn định trong suốt cuộc đời. Người tuổi Thìn cũng rất tốt bụng và thích giúp đỡ mọi người. Từ tuần mới này, người tuổi Thìn có công việc làm ăn suôn sẻ, tiền vào như nước

Người cầm tinh con giáp tuổi Thìn cũng sẽ vui vẻ hơn bao giờ hết vì có lộc từ trên trời rơi xuống. Vừa có vận may, vừa có trí tuệ, họ sẽ nhanh chóng nắm bắt cơ hội để nhân gấp bội tài sản của mình. Nhưng không vì thế mà họ lười biếng, càng kiếm được họ càng chăm chỉ, nỗ lực. Như vậy thì bảo sao mà không phát tài. Quý nhân của con giáp tuổi Thìn cũng sẽ mang đến phú quý cho họ. Nhờ quý nhân giúp đỡ, người tuổi Thìn không chỉ làm ăn phát đạt mà vận may trong gia đình cũng bùng nổ, tài lộc ập đến, tiền tiết kiệm sẽ nhân đôi nhờ trí tuệ và sự khôn ngoan của họ.

Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10), Ngọc Hoàng mở sổ gọi tên, thần đồng tiên tri dự đoán 'trúng phóc' 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, cầm tiền tỷ trong tay, tài lộc bung nở, từ đây chỉ cần 'đi làm cho vui' cũng giàu sụ - Ảnh 2
Những người cầm tinh con giáp tuổi Thìn là người có phúc khí và vận may ổn định trong suốt cuộc đời. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong tuần mới này, những người tuổi Ngọ sẽ rất thành công về mặt tài chính, có nhiều cơ hội gia tăng tài lộc. Tuổi Ngọ thường là những người cẩn trọng, ít khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình, tuy nhiên, vào tuần mới, họ được khuyên nên mạnh dạn đầu tư, đặc biệt là những ngày giữa tuần để gặt hái được những thành quả tốt.

Về đường tình duyên, tuần này được coi là 1 ngày tuyệt vời cho những người tuổi Ngọ còn độc thân. Họ sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ và phát triển các mối quan hệ lãng mạn, có thể dẫn tới những mối quan hệ lâu dài.

Những người tuổi Ngọ đã có gia đình cũng được cho là thời gian này ổn định về mặt tình cảm. Hai bạn nên biết cân bằng giữa công việc và gia đình để giữ được hòa khí, tránh xảy ra xung đột. Tiếp bước những thành quả tốt đẹp của thời gian trước, tuần mới này vận đỏ của tuổi Ngọ sẽ càng rực rỡ hơn. Nếu biết nắm bắt cơ hội tốt, biết mở rộng đầu tư, hiện thực hóa những kế hoạch đã đề ra, họ sẽ còn phát triển hơn nữa.

 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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