Thầy phong thủy bốc số tử vi 2 ngày cuối tuần (17-18/9/2022): 3 con giáp mừng như bắt được vàng, đại cát đại lợi, may mắn hơn người, làm đâu thắng đó, tiền bạc chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 07:22

2 ngày cuối tuần được coi là thời gian rất thuận lợi cho những con giáp dưới đây.

Tuổi Dậu

Dậu thường thông minh và linh hoạt. Con giáp này cũng là những người dũng cảm và ngoan cường. Trong cuộc sống, con giáp này luôn giữ vững tinh thần lạc quan, có niềm tin mãnh liệt vào những điều tốt đẹp.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (17-18/9/2022), Dậu có tiền bạc rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn. Ngoài ra, các chú Gà của chúng ta hãy chú ý ăn mặc đẹp trước khi đi gặp đối tượng, vì rất có cơ hội gặp được người ưng ý. Nếu con độc thân thì đây chính là cơ hội tốt giúp bạn tìm kiếm được một nửa đích thực đáng mong đợi của mình.

Người tuổi Dậu vốn thông minh, sáng suốt trong công việc, tổng thể tài lộc nửa cuối năm nay vô cùng khởi sắc, đặc biệt trong thời gian này sẽ gặp nhiều may mắn, có tài vận hanh thông, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền, thậm chí có người còn mua nhà mua xe.

Thầy phong thủy bốc số tử vi 2 ngày cuối tuần (17-18/9/2022): 3 con giáp mừng như bắt được vàng, đại cát đại lợi, may mắn hơn người, làm đâu thắng đó, tiền bạc chất đầy nhà - Ảnh 1
Tử vi 2 ngày cuối tuần (17-18/9/2022), Dậu có tiền bạc rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Thìn thường có tính cách bướng bỉnh, dễ bốc đồng, không giỏi kiểm soát cảm xúc. Thực chất, con giáp này rất tốt bụng, sống chân thành, nhiệt tình trong công việc cũng như với những người thân quen xung quanh.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (17-18/9/2022) cho biết, dường như thần May Mắn đang đứng về phía người tuổi Thìn vào nửa cuối năm này, bằng chứng là vận trình của bạn hanh thông hơn hẳn, làm gì cũng có tin vui báo về.

Tuổi Tuất

Tuất vốn có tính cách kiên định, thẳng thắn và không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Từ lâu nay, con giáp này luôn được biết đến là người chăm chỉ, chịu khó, có nhiều sáng kiến trong công việc.

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (17-18/9/2022), Tuất liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Tuất vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ.

Vận may bất ngờ không phải ai cũng có được, Tuất cần chú ý để có thể nắm bắt thời cơ một cách tốt hơn. Tử vi cho thấy nếu Tuất có thể làm tốt những điều đó thì chắc chắn sẽ có thêm nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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