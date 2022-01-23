Thất Sát hung tinh, Kiếp Tài chiếu mệnh, 3 con giáp này ngày 23/1/2022 thất thoát tiền bạc, tiểu nhân gây hại, vận trình bất thông

Về tài lộc người tuổi Thân sẽ chịu sự áp đặt nhiều từ Thất Sát hung tinh. Cách làm việc quyết đoán, chăm chỉ, nhiệt tình lại còn chút nghiêm khắc nhưng lại thích ép buộc người khác khiến tuổi Thân bị nhiều người ghi thù. Cho nên các mối quan hệ đầu tư có thể không tốt, dễ gặp phải thị phi và bị kẻ xấu lợi dụng.

Ngoài ra, từ trường tương xung còn đem tới nhiều bất ổn trong tài lộc của người tuổi Thân. Bản mệnh trong ngày hôm nay làm việc mà không chuyên tâm dễ bị trưởng bối trong công ty phê bình, xét nét. Bạn cũng nên minh bạch hơn trong chuyện tiền bạc.

Tử vi ngày 23/1/2022 cho hay, Kiếp Tài gây ra những tác động không tốt đến với sự nghiệp của người tuổi Tý. Trong ngày hôm nay bạn nên hạn chế chuyện tranh cãi với đồng nghiệp, tránh gây bất hòa vào tạo điều kiện cho tiểu nhân hãm hại.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không nên quá vô tư tin tưởng mọi người, dù đó là người bạn quen biết từ trước đi nữa, bởi điềm báo hôm nay có kẻ “ném đá giấu tay” xuất hiện. Hãy làm mọi việc bằng sức của mình.

Tiểu nhân cạnh tranh không lành mạnh khiến bản mệnh một phen lao đao, nếu không cẩn thận thậm chí công sức bấy lâu còn đổ sông đổ biển - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 23/1/2022 cho thấy, tuổi Ngọ gặp không ít sóng gió. Tiểu nhân cạnh tranh không lành mạnh khiến bản mệnh một phen lao đao, nếu không cẩn thận thậm chí công sức bấy lâu còn đổ sông đổ biển. Do đó, con giáp này không nên lơ là, chủ quan, hạn chế tối đa sai sót để tránh bị bắt lỗi, gây bất lợi.

Chẳng những vậy, con giáp này còn nên cẩn thận về vấn đề tiền bạc, bởi nguy cơ mất tiền đang rất cao. Ngày tình hình tài chính đang ở trạng thái bất ổn, bản mệnh tốt nhất nên lấy tĩnh làm chủ, không nên hùn vốn làm ăn, đầu tư với người khác kẻo rủi ro xảy ra rồi mất cả chì lẫn chài.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.