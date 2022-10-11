Thật khó tin, 3 con giáp này càng gầy càng dễ lận tận, khó phất lên nhưng cứ mập mạp lại giàu sang nứt vách, vượng phát muôn phần

Người tuổi Sửu thường an phận thủ thường, tính cách thật thà nên càng mập thì vận số của những người này càng tốt. Nhưng hầu như không phải ai cũng hiểu điều này, rất nhiều người vì chú ý quá nhiều đến vóc dáng bề ngoài mà nhịn ăn, nhịn mặc mỗi ngày đều nghĩ cách để bản thân nhanh gầy hơn. Thực ra như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh của họ.

Trời sinh những người này không hợp với vóc dáng gầy bởi càng béo thì họ mới càng hiện tướng phúc hậu. Những người có vóc dáng đậm này thường dễ dàng phát tài hơn người khác. Sau khi có tướng phúc hậu những người tuổi Sửu không cần làm gì vận may cũng đến với họ.

Hợi là những người khôn ngoan, thông minh và luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Con giáp này có đầu óc sáng tạo và vô cùng khéo léo trong giao tiếp, nhờ vậy mà được lòng mọi người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Trong số 12 con giáp, tuổi Hợi là một trong những con giáp không nên có ý định thay đổi trọng lượng cơ thể. Bởi lẽ sự đầy đặn mà tuổi Hợi có được chính là phúc đức của trời ban, họ cần giữ vững tinh thần đó thì mới có khả năng thu hút được nhiều tài vận.

Vì có vận quý nhân tốt nên người tuổi Hợi không thiếu những cơ hội có lợi cho sự nghiệp, tài vận. Có thể nói rằng người tuổi Hợi càng mập mạp thì phúc khí lại càng nhiều.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh con giáp tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, thông minh và luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Họ có đầu óc sáng tạo và vô cùng khéo léo trong giao tiếp, nhờ vậy mà được lòng mọi người xung quanh.

Trong nhân tướng học, đa số những người tuổi Tỵ thường có thân hình mảnh mai và dẻo dai, tuy nhiên không ít người bị áp lực khi phát tướng nhưng trên thực đó đó chính là lúc bạn gặp được nhiều may mắn và quý nhân.

Sự khỏe mạnh về thể chất sẽ giúp con giáp tuổi Tỵ minh mẫn, làm việc ngày càng hiệu quả hơn, bên cạnh đó, những người có da có thịt luôn thu hút được tài vận, dễ làm giàu và xây dựng cơ ngơi ổn định. Đặc biệt nên xem thêm tu vi tron doi để biết vận mệnh trọn đời của mình để phòng tránh trước

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