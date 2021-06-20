Tháng CỬU ĐỘC: 6 điều nên làm ngay để tránh TAI HỌA giáng xuống đầu, SA CƠ THẤT THẾ, tiền của tiêu tan

Được biết, “tháng 5 âm lịch, tháng độc trong năm. Tinh mỏng như nước, giao hợp tất hao tinh”, thế nên trong những điều cần nên làm trong tháng Cửu độc thì nên kiêng chuyện chăn gối vợ chồng.

Vào tháng 5 âm là tháng Cửu Độc , trời nắng nóng, các loại khí độc lan tràn khắp nơi, việc tắm gội bằng thảo dược là cách rất tốt để tăng cường sức khỏe , trừ bệnh phòng bệnh.

Thời nhà Đường ở Trung Quốc, tháng 5 âm lịch còn được dân gian gọi là tháng Dục Lan, dương khí trong tháng này cực vượng, khiến cho dược khí trong dược thảo đều có tác dụng mạnh hơn gấp nhiều lần. Nếu bạn đem dược thảo đun làm nước tắm thì có tác dụng dưỡng sinh rất tốt, trị ngứa, phòng bệnh da liễu, có thể tiêu nhiệt giải độc.

Ảnh minh họa: Internet

Cổ thư về Đông y có viết rằng, tháng 5 âm lịch ứng với tiết Mang Chủng, tính cả 3 tháng Tị, Ngọ, Mùi thì đây là thời điểm mà dương khí trong cơ thể người dễ bị tiêu tán, dẫn đến tình trạng cơ thể suy kiệt, sức khỏe suy yếu.

Khi ấy lục phủ ngũ tạng không ở trong tình trạng tốt nhất nên dễ bị nhiễm phải tà khí bên ngoài. Không khí nóng ẩm cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn, vi sinh vật sinh sôi nảy nở, phát tán trong không khí.

Chính vì lẽ đó, làm chuyện vợ chồng đúng lúc này dễ gây tổn hao nguyên khí. Nội khuyết âm khí mà ngoại tán dương khí, bên ngoài tà khí vượng, nếu không cẩn thận thì từ chuyện vợ chồng có thể sinh ra bệnh tật, ốm đau.

Dân gian truyền nhau rằng, muốn giữ sức khỏe thì phải nhớ và tuân thủ theo những điều cấm kị trong tháng Cửu Độc, nhất là việc kiêng chuyện chăn gối.

Con gái về nhà mẹ đẻ

Theo phong tục dân gian truyền lại thì trong tháng 5 âm lịch, con gái đã đi lấy chồng sẽ về nhà mẹ đẻ ở 1 tháng tĩnh dưỡng, nhất là trong các ngày Cửu Độc. Điều này cũng là nhằm mục đích hạn chế chuyện chăn gối giữa vợ chồng để giữ sức khỏe cho cả 2 người.

Giữ tâm bình an, ăn uống thanh đạm

Trong Cửu độc nguyệt, cần ăn uống thanh đạm, hạn chế ăn quá nhiều đồ dầu mỡ. Giữ tâm an yên, hài hòa, không để sắc dục lôi kéo. Tránh nổi nóng hay u sầu thái quá, cố gắng vui vẻ, suy nghĩ lạc quan, có thế các trường khí mới lưu thông tốt.

Chăm sóc nhà cửa ngăn nắp, giặt quần áo thật sạch

Thời điểm này, những đồ gỗ hay vải sợi dễ bị hư hao, ẩm mốc, thối nát. Chính vì thế, để xua bớt xui xẻo, trong tháng 5 âm lịch nên thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, lau dọn bàn ghế, tủ bàn, dẹp bỏ những đồ không cần thiết hay rác thải trong nhà để không khí lúc nào cũng được sạch sẽ, trong lành.

Trong Tháng Cửu Độc không nên trang trí nhà cửa mà dọn dẹp là đủ, bởi khoảng thời gian này trời mưa nhiều, nhiệt độ tăng cao, trời nóng ẩm dễ sinh nấm mốc, vi khuẩn có hại. Trang hoàng nhà cửa, sơn sửa mới khiến các chất hóa học khó tiêu tán, gây hại cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Để ý đến giấc ngủ ban đêm

Vào buổi trưa nên nghỉ ngơi, tốt nhất là chợp mắt 1 lát sau đó thức dậy làm việc vì tháng 5 âm lịch hay tháng Cửu Độc dễ khiến sinh lực tiêu hao.

Ban đêm không nên ở ngoài trời quá muộn, cũng tuyệt đối không được thấy mát mà nằm ngoài trời ngủ, toát mồ hôi rồi lại bị gió thổi, dễ trúng gió. Tốt nhất nên vào trong nhà ngủ, tránh được tà khí bên ngoài, cũng tránh được các loài kịch độc.

Ảnh minh họa: Internet

Chú ý đến trẻ em nhỏ trong gia đình

Vào tháng 5 âm lịch, tương truyền cha mẹ cần chú ý trông con khi ngủ, không được để con ngủ say lăn từ trên giường xuống đất, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con, con ốm yếu, chậm lớn.

Nếu bất cẩn để trẻ bị ngã xuống giường thì người nhà cần dùng chỉ đỏ hoặc chỉ ngũ sắc xâu 100 hạt gạo hay hạt lúa đeo vào tay cho trẻ đến khi nào chỉ tự đứt thì thôi.

Trẻ em mới sinh không được cạo trọc hay cắt trụi tóc trong thời điểm này, bởi khi đó Tín Môn trên đỉnh đầu, tức thóp của đứa trẻ vẫn chưa hoàn toàn phong bế, mất đi sự bảo vệ của tóc sẽ dễ bị tà khí xâm nhập.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo