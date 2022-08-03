Tháng cô hồn xui xẻo bủa vây nhưng 3 con giáp này vẫn vượt qua, tiền bạc đầy nhà, ăn sung mặc sướng, của nả tăng thêm 2 ngày cuối tuần (6/8 - 7/8)

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 14:15

Ai xui mặc ai, 3 con giáp vẫn có tiền đồ tươi sáng, sự nghiệp phất lên, lấy ‘độc trị độc’ tháng 7 không sợ hung tinh quấy phá.

Tuổi Sửu

Nếu như tháng 7 âm lịch (hay còn gọi là tháng cô hồn) vốn bị nhiều người e ngại vì những xui xẻo có thể xảy ra thì theo tử vi, đây lại là khoảng thời gian tuổi Sửu có những bước tiến đáng kể.

Cụ thể, trong công việc, người tuổi Sửu nhờ biết tận dụng những lợi thế của riêng mình mà đạt được những bước thăng tiến đáng ngưỡng mộ. Nguyệt Lệnh lâm Quan Đới là tín hiệu tốt cho vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này. Bản mệnh vốn là con giáp chăm chỉ, chất phác, không ngại khó ngại khổ. Thời gian qua có thể công việc gặp nhiều trắc trở song 2 ngày cuối tuần (6/8 - 7/8) của tháng 7 âm lịch, vận trình của những chú Trâu sẽ rất hanh thông thuận lợi, may mắn bất ngờ.

Tháng cô hồn xui xẻo bủa vây nhưng 3 con giáp này vẫn vượt qua, tiền bạc đầy nhà, ăn sung mặc sướng, của nả tăng thêm 2 ngày cuối tuần (6/8 - 7/8) - Ảnh 1
Thời gian qua có thể công việc gặp nhiều trắc trở song 2 ngày cuối tuần (6/8 - 7/8) của tháng 7 âm lịch, vận trình của những chú Trâu sẽ rất hanh thông thuận lợi, may mắn bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Không nhưng công việc thuận lợi mà tình hình tài chính của người tuổi Sửu cũng có nhiều biến động tích cực. Ngay từ khi bước sang tháng 7 âm lịch, tuổi Sửu đã cảm nhận rõ được sự may mắn của mình. Chính Tài trợ mệnh, vận trình tài lộc của con giáp này sẽ khởi sắc thêm nhiều phần.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, những người tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp may mắn có được sức khỏe tốt, cả về thể chất lẫn tinh thần. Dường như lúc nào họ cũng nhiệt huyết với những đam mê của mình, hiếm khi thấy họ mỏi mệt hay ủ rũ. Nhược điểm hiếm hoi của họ có lẽ là sự thiếu kiên nhẫn.

Do đó, nếu biết phát huy những điểm tốt, kiểm soát điểm yếu, tuổi Ngọ sẽ dễ đạt được những thành tựu lớn trong sự nghiệp. 2 ngày cuối tuần (6/8 - 7/8), tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp được Thần tài ưu ái bậc nhất, có nhiều cơ hội tốt trong công việc. Nếu biết chọn đúng sở trường, cố gắng hết mình, nhất định tuổi Ngọ sẽ đạt được thành tựu như họ mong muốn.

Tháng cô hồn xui xẻo bủa vây nhưng 3 con giáp này vẫn vượt qua, tiền bạc đầy nhà, ăn sung mặc sướng, của nả tăng thêm 2 ngày cuối tuần (6/8 - 7/8) - Ảnh 2
2 ngày cuối tuần (6/8 - 7/8), tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp được Thần tài ưu ái bậc nhất, có nhiều cơ hội tốt trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tử vi học có nói, bước qua tháng 7 âm, vận may của tuổi Ngọ càng nở rộ, thậm chí có thể trở thành 1 trong những con giáp giàu có nhất nhì với cuộc sống sung túc được nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Thân

Với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú, người tuổi Thân có thể hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Thậm chí, khó khăn cũng chẳng thể cản được bước chân tiến về phía trước của con giáp này.

Theo tử vi 12 con giáp, 2 ngày cuối tuần (6/8 - 7/8), người tuổi Thân gặp nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ, tới nơi tới chốn. Đường tài lộc khá mạnh, được quý nhân phù trợ nên làm ăn tiến bộ, không lo gặp xui xẻo, con giáp này làm việc gì cũng suôn sẻ, cuộc sống hanh thông. Thân có thái độ đúng đắn và luôn đi theo hướng có ánh sáng, do đó mà xứng đáng được tôn trọng và được công nhận.

Con đường tình duyên cũng cực kỳ đỏ chói, người độc thân có được đối tượng đúng gu sau suốt thời gian tìm kiếm. Còn Thân có gia đình thì gia đình hạnh phúc viên mãn, không xảy ra bất cứ cãi vả hay tranh cãi gay gắt nào cả.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Mặt trời lên cao vào đúng 2 ngày cuối tuần này (6.8-7.8): sổ vàng đã điểm, 3 con giáp nhận mưa tài lộc, sự nghiệp xoay chuyển, vận số lên hương, mở tủ hốt tiền vàng

Đúng 2 ngày cuối tuần này (6.8-7.8), 3 con giáp thoát khỏi gọn kìm tai ương, sớm muộn cũng có tiền vàng chảy vào túi, may mắn không kể xiết.

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