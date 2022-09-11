Tháng 8 âm lịch này, Sao Bắc Đẩu chiếu ánh sáng vận may cho 4 con giáp nào?

Đặc trưng trong tính cách của người tuổi Tý là thông minh, nhanh nhẹn, giỏi ứng biến và rất thận trọng. Họ còn khá chặt chẽ trong chuyện tiền nong, những người mà họ không yêu quý, tin tưởng và trân trọng thì sẽ không bao giờ vung tiền ra.

Xem phong thủy năm 2022 cho thấy: Đây là một năm rất may mắn và hanh thông của họ, và càng về cuối năm, đặc biệt là sau tháng 7 âm thì họ càng dễ trở nên giàu có. Tử vi học có nói, từ tháng 8 cho đến tháng 9 âm, hầu như người tuổi Tý làm gì cũng thành công viên mãn. Tiếp tục nỗ lực và chăm chỉ, không quên sự thận trọng, người tuổi Tý chỉ có thể càng ngày càng giàu có.

Tuổi Tý ít bạn, nhưng bạn nào ra bạn nấy, ít mà chất, và những người này cũng chính là các quý nhân trong sự nghiệp và cuộc sống của họ.

Tuổi Sửu

Tháng 8 âm Sửu có Lục Hợp nâng đỡ nên gặp may mắn về tiền bạc. Đường tài lộc vô cùng khởi phát. Cho dù số vất vả nhưng Sửu vẫn lạc quan, giàu trí tưởng tượng và kiên trì, dám nghĩ dám làm. Bản mệnh chỉ cần đặt mục tiêu là sẽ làm mọi việc tận tâm, nắm bắt hiện tại, phát huy thế mạnh của bản thân.

Dù làm nhiệm vụ cá nhân hay làm việc nhóm thì Sửu cũng hoàn thành tốt công việc của mình. Sau khi làm xong việc cần làm sẽ thu hoạch không ít.

Tuổi Sửu

Tháng 8 âm Sửu có Lục Hợp nâng đỡ nên gặp may mắn về tiền bạc. Đường tài lộc vô cùng khởi phát. Cho dù số vất vả nhưng Sửu vẫn lạc quan, giàu trí tưởng tượng và kiên trì, dám nghĩ dám làm. Bản mệnh chỉ cần đặt mục tiêu là sẽ làm mọi việc tận tâm, nắm bắt hiện tại, phát huy thế mạnh của bản thân. Dù làm nhiệm vụ cá nhân hay làm việc nhóm thì Sửu cũng hoàn thành tốt công việc của mình. Sau khi làm xong việc cần làm sẽ thu hoạch không ít.

Tuy có chút vất vả trong tháng này nhưng đổi lại vận trình tài lộc của Sửu có sự bứt phá, thăng tiến nhanh chóng. Sự nghiệp của Sửu trong tháng mới sẽ thăng tiến, giá trị bản thân cũng được tăng cao.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có óc quan sát tinh tế và khả năng chiến đầu bền bỉ, kiên cường mà các con giáp khác phải nể phục. Đó cũng chính là những bí quyết tuyệt vời để họ đạt được những thành tựu trong cuộc sống.

Người tuổi Mùi sống khoan dung, độ lượng nên cũng có nhiều bạn tốt, và nhiều người trong số này chính là những quý nhân hỗ trợ họ rất nhiệt thành trong sự nghiệp vào dịp cuối năm.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm nay tuổi Mùi cũng là một trong số những con giáp có nhiều sao tốt chiếu rọi nhất, với 5 tháng may mắn và chỉ có 3 tháng tương đối khó khăn nên chỉ cần cố gắng và nỗ lực, họ có thể làm nên chuyện trong năm 2022.

Tử vi học có nói, từ nayđến cuối tháng 10 âm là thời điểm rực rỡ huy hoàng của người tuổi Mùi. Đặc biệt, sau khi tháng 7 âm kết thúc, từ tháng 8 trở đi, những khó khăn và thách thức đối với họ cũng sẽ trôi qua hết, nhường chỗ cho những may mắn đến khó tin.

Có thể nói, sau những khoảng thời gian bị thử thách, thì đây chính là lúc người tuổi Mùi được đền bù lại gấp nhiều lần.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!