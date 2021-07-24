Tháng 7 cô hồn: 3 con giáp cận trọng vận xui buông không tha, thị phi đeo bám khắp lối

Tháng 7 cô hồn, có 3 con giáp phải hết sức cẩn trọng, vì vận xui khó buông tha, thị phi tìm đường đeo bám khắp lối.
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Trong tháng 7 âm lịch, có 3 con giáp phải đặc biệt thận trọng.
Tuổi Thìn
Trong tháng 7 âm lịch, tuổi Thìn là con giáp dễ gặp điều không may nhất. Thu nhập bị giảm sút nếu họ không chủ động thắt chặt, các nguồn tiền có thể bị chững lại, phải đặc biệt tính toán thận trọng.
Không chỉ vậy, trong thời gian này, tuổi Thìn dễ gặp phải tiểu nhân gây họa, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Người độc thân cẩn thận gặp phải nhân duyên không tốt. Người có đôi thì nên bồi đắp tình cảm, đừng để người thứ ba có cơ hội chen vào. Đồng thời, họa tiểu nhân cũng có thể khiến tuổi Thìn đưa ra những quyết định không đúng trong tài chính, dẫn tới hao hụt đáng tiếc.
Tuổi Tý
Theo tử vi con giáp, dù thu nhập của tuổi Tý trong tháng 7 âm lịch ổn định nhưng nên kiểm soát chi tiêu chặt chẽ, đừng mua sắm vung tay quá trán mà lãnh hậu quả. Nếu có đầu tư thì nên hạn chế trong thời gian này.
Chuyện tình cảm của tuổi Tý trong thời gian này cũng dễ lâm vào tình trạng mỏi mệt, dễ bị tiểu nhân quấy phá. Con giáp này nên cảnh giác những kẻ xấu bụng đội lốt tốt lành ở bên cạnh, vì đây có thể là người muốn phá chuyện tình cảm của bạn.
Người tuổi Tý có đôi nên thận trọng họa thị phi khiến tình cảm bị ảnh hưởng, dễ gây tranh cãi, thậm chí có nguy cơ đổ vỡ.
Tuổi Dần
Tuổi Dần là một trong 3 con giáp dễ gặp điều không may trong tháng cô hồn. Tiểu nhân ghen ghét, tìm cách chặn đường gây khó dễ với con giáp này. Tuổi Dần nếu không cẩn trọng thì còn có thể bị họa thị phi không may.
Trong công việc, con giáp này dễ gặp khó khăn vì bị tiểu nhân quấy phá. Tuổi Dần đừng nên dễ dàng tin tưởng, đặt lòng tin vào người khác mà bị lợi dụng lúc nào không hay.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.