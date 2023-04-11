Tháng 4 "thoát ế" dính vận đào hoa của 3 con giáp chờ tình yêu mỏi mòn bấy lâu

Tâm linh - Tử vi 11/04/2023 10:36

Các tuổi Dần, Mão, Mùi, được ông tơ bà nguyệt chiếu cố, nhân duyên rất nhiều, dễ dàng thoát ế.

TUỔI DẦN

Vừa mới bắt đầu tháng 4, tuổi Dần đã được sao Thiên Hỉ nhập mệnh, vận đào hoa cực tốt, chẳng khác nào được tắm mình trong gió xuân.

Những người tuổi Dần còn độc thân được ông tơ bà nguyệt chiếu cố, nhân duyên rất nhiều, chịu khó hội họp sẽ gặp được người mình ngưỡng mộ trong lòng.

Tháng 4 'thoát ế' dính vận đào hoa của 3 con giáp chờ tình yêu mỏi mòn bấy lâu - Ảnh 1

Vừa mới bắt đầu tháng 4, tuổi Dần đã được sao Thiên Hỉ nhập mệnh, vận đào hoa cực tốt, chẳng khác nào được tắm mình trong gió xuân. Ảnh minh họa

 

Nếu như đã có người mình thầm thương trộm nhớ, đây cũng là khoảng thời gian thích hợp để thổ lộ tâm tình, cơ hội thành công sẽ rất cao. Mạnh dạn hơn, mới có thể nắm chặt được định mệnh của mình.

Những người tuổi Dần đã có nơi có chốn trong tháng này cũng rất ngọt ngào, vì là vận đào hoa tốt, tình cảm vô cùng hòa hợp.

TUỔI MÃO

Đa số những người tuổi Mão thường rất nhiệt tình, giúp đỡ người khác mà không hề toan tính, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Chính vì vậy, tuổi Mão được nhiều người yêu quý và thu hút sự chú ý của người khác giới bởi sự tốt tính, cởi mở của bạn. 

Phụ nữ tuổi Mão thường dịu dàng, tốt bụng, lãng mạn, toàn tâm toàn ý với người mình yêu thương, Trong khi đó, nam giới tuổi Mão lại khiến các chị em ngây ngất bởi vẻ ngoài chân thực và tình cảm nồng nàn.

Tháng 4 'thoát ế' dính vận đào hoa của 3 con giáp chờ tình yêu mỏi mòn bấy lâu - Ảnh 2
Trong tháng 4/2023 này, con giáp sẽ thu hút được nhiều sự chú ý từ người khác giới. Ảnh minh họa

 

Không rõ thời gian trước đây những người tuổi Mão đã trải qua bao nhiêu mối tình, vì lý do gì mà vẫn còn độc thân, nhưng trong tháng 4/2023 này, con giáp sẽ thu hút được nhiều sự chú ý từ người khác giới. Đường tình duyên của Mão sẽ tốt hơn, bạn có thể yêu ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, khả năng thoát ế cao, trong khi đó chuyện tình của các cặp đôi sẽ có bước tiến mới, có thể là rục rịch tính đến chuyện hôn nhân.

TUỔI MÙI

Những người tuổi Mùi đang ở độ tuổi yêu thường rất dễ lung lay trong chuyện tình cảm, thậm chí không xác định được cảm xúc thật của bản thân mình dẫn đến bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Năm vừa rồi con giáp này chịu sự ảnh hưởng của cục diện Phá Thái Tuế nên đường tình duyên trắc trở, trải qua đủ chuyện đắng cay.

Theo tử vi tháng 4 năm 2023, cung sinh mệnh này được Cát Tinh cao chiếu, chính vì thế mà đường tình duyên khởi sắc, mối quan hệ với mọi người cũng tiến triển tốt đẹp. Tuy nhiên, người tuổi con Dê nên chú ý tự tin thể hiện mình trong cuộc sống cũng như công việc, cố gắng hết sức để tỏa sáng thì người ấy sẽ tìm đến ngay thôi.

Tháng 4 'thoát ế' dính vận đào hoa của 3 con giáp chờ tình yêu mỏi mòn bấy lâu - Ảnh 3
Theo tử vi tháng 4 năm 2023, cung sinh mệnh này được Cát Tinh cao chiếu, chính vì thế mà đường tình duyên khởi sắc, mối quan hệ với mọi người cũng tiến triển tốt đẹp. Ảnh minh họa

 *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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