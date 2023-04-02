Tháng 4, 3 con giáp ‘VƯƠN RA BIỂN LỚN' sau kỳ nghỉ lễ, thu về 'VÀNG BẠC ĐẦY KHO', thăng tiến CÔNG DANH SỰ NGHIỆP và TÌNH DUYÊN có đủ

Từ khi còn nhỏ, vận thế của Thân đã tốt hơn so với những người khác. Con giáp này được ví như “ngôi sao may mắn” của gia đình. Nhà nào có người tuổi Thân thì các thành viên trong nhà đều có thể nhận được sự che chở vô tận của Thần Phật. Chính vì vậy mà chất lượng cuộc sống được cải thiện rất nhiều sau tháng 4 này

Người tuổi Thân có tính cách linh hoạt, nhiều tài nghệ. Đa số họ được Trời Phật che chở, trời sinh có vận mệnh phú quý.

Một khi con giáp này kết thúc được sự xâm hại của vận rủi trpng tháng 4 thì vận may sẽ không ngừng gõ cửa, tiền bạc dồi dào, đại phúc đại quý sau khi kết thúc ngày lao động 1/5

Tuổi Tỵ

Vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc một cách rõ rệt sau lễ-Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 4, vận trình tổng thể của tuổi Tỵ có lúc thăng lúc trầm, tuy thỉnh thoảng vẫn có trở ngại nhưng nhìn chung là khả quan. Đặc biệt là vào cuối tháng, người độc thân có thể tìm được một nửa yêu thương cho mình.

Công việc: Sự nghiệp của người tuổi Tỵ không “xuôi chèo mát mái” ngay từ đầu tháng 4 nhưng không cần phải lo lắng quá nhiều. Với những kinh nghiệm làm việc vốn có thì người tuổi này có thể nhanh chóng tìm ra vấn đề và cách giải quyết phù hợp. Qua đó, bản mệnh tạo được ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc một cách rõ rệt sau lễ. Tử vi tháng 5 cho biết, con giáp này có cái nhìn tương đối chính xác và khả năng đầu tư một cách khôn khéo nên tiền kiếm về liên tục đổ đầy vào trong túi. Nhờ đó, bạn không cần quá vất vả nhưng vẫn có thể gặt hái những tựu hơn người.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không có gì đáng lo vào khoảng thời gian cuối tháng 4. Người độc thân được người thân giới thiệu một vài đối tượng xem mắt khá triển vọng trong kì nghỉ lễ. Theo đó, bạn chỉ cần mạnh dạn trò chuyện với đối phương thì có thể tìm thấy được những điểm chung với mình.

Tử vi tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

sau 1/5, Thiên Ấn xuất hiện, công việc trong ngày này của người tuổi Thìn gần như không có gì phải lo lắng khi bạn đang phát huy bản lĩnh của mình khá tốt. Con giáp này biết cách vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn tích lũy qua nhiều lần “thực chiến” để giải quyết bất cứ vấn đề nào gặp phải trong hôm nay.

Bạn cũng trở thành địa chỉ tin cậy cho đồng nghiệp mỗi khi ai đó cần xin lời khuyên. Cách nhìn nhận mới mẻ và độc đáo của bạn được đông đảo mọi người tin tưởng. Đây là bước đà không nhỏ cho con giáp này cho kế hoạch thăng tiến trong tương lai.

Thổ - Mộc xung khắc, chuyện tình cảm không như ý có thể khiến những người cầm tinh Rồng gặp phải một chút muộn phiền. Có lẽ tâm trí của bạn đã dành cả cho công việc nên có đôi chút lơ là với tình yêu. Song trong kì nghỉ lễ bạn có thể cùng đối phương hóa giải mọi hiểu lầm quan yêu thương nhau hơn.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo & chiêm nghiệm