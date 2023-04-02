Những con giáp nào sẽ BỨT TỐC vào cuối tháng 4, tài khoản tăng chóng mặt, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tình duyên rộng mở

Trong 2 tuần cuối cùng của tháng 4 âm, bản mệnh có vận thế vượng hơn trước.Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 tuần cuối cùng của tháng 4 âm, bản mệnh có vận thế vượng hơn trước.Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn khá thật thà, thẳng thắn. Con giáp này yêu ghét rõ ràng. Họ luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, sẵn sàng hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Khi đã quyết làm việc gì, người tuổi Thìn sẽ cố gắng làm đến cùng.

Trong 2 tuần cuối cùng của tháng 4 âm, bản mệnh có vận thế vượng hơn trước. Con giáp này có sự bứt phá trong sự nghiệp, con đường thăng quan tiến chức được trải thảm đỏ. Người làm ăn kinh doanh cũng phát triển thuận lợi, việc mua bán hợp tác ngày một dễ dàng.

Tuổi Thìn còn độc thân trong nửa cuối tháng 4 sẽ có vận đào hoa vượng. Bản mệnh có thể tiếp xúc với đối tượng ưng ý và xem xét đến chuyện tiến xa hơn.

Tuổi Dần

Tử vi tháng 4 cho thấy rằng, trong nửa cuối tháng sự nghiệp của người tuổi Dần tiến triển khá suôn sẻ, rắc rối được giải quyết triệt để- Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 4 cho thấy rằng, trong nửa cuối tháng sự nghiệp của người tuổi Dần tiến triển khá suôn sẻ, rắc rối được giải quyết triệt để. Bạn dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp, không ai chịu nhượng bộ khi đứng trước lợi ích. Tuy nhiên, chỉ cần bạn chú ý cách hành xử để tránh làm xấu hình ảnh của bản thân.

Tình hình tài lộc có nhiều điểm sáng rực rỡ, cho dù bạn làm công việc gì cũng có cơ hội thu được một khoản kha khá. Người làm ăn kinh doanh chớp được thời cơ nên đi trước đối thủ một bước, khiến tiền tài đổ ào ào về túi. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ được thưởng nóng.

Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy bạn vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Vì thế, bạn có thể tự gặp được người ưng ý mà không cần bất cứ ai giới thiệu. Hãy mạnh dạn kéo gần khoảng cách với đối phương nhé.

Chuyện vợ chồng có điểm sáng vào đầu tuần nhưng cuối tuần thì những mâu thuẫn liên tục xuất hiện. Bạn và người ấy có những quan điểm quá khác nhau trong lĩnh vực cơm áo gạo tiền, nuôi dạy con cái. Nên chịu lùi một bước thì sẽ hạn chế được chiến tranh lạnh sẽ nổ ra.

Tuổi Tuất

2 tuần cuối của tháng 4 dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất diễn ra khá dễ dàng.Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong tháng 4 cho thấy, 2 tuần cuối của tháng 4 dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất diễn ra khá dễ dàng. Nếu đang làm kinh doanh thì người tuổi này cần chú ý nhất chính là nắm bắt thời cơ. Người làm công ăn lương có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực chính mình trong công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc ổn định. Con giáp này không cần phải chi tiêu gì quá tốn kém trong thời điểm này. Thế nhưng, bạn có thể dành tiền để tự thưởng cho mình một điều gì đó để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn. Đào hoa vượng cùng với cục diện Tam Hợp giúp cho người độc thân tìm được mối nhân duyên tốt lành. Cơ hội để hai người đi lâu dài, có thể tiến tới hôn nhân sẽ rất lớn.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo & chiêm nghiệm