Đúng 10 ngày tới (13/4): 3 cung thăng tiến bất ngờ, bạc tiền bám tiết, tình cảm thăng hoa

Vận trình tình duyên của Bạch Dương trong tháng mới sẽ ở mức chấp nhận được. May mắn là bạn được khích lệ khá nhiều trong mặt tình cảm, nhưng đừng lạc quan một cách mù quáng, cứ để thái độ bình thường thì sẽ tốt hơn, đừng thấy ánh nắng mà ngỡ mùa xuân về.

Tài lộc dâng cao khiến Bạch Dương không trân trọng sự xuất hiện của tiền bạc, hành vi chủ quan ngày càng tăng lên. Khi kiếm được tiền thì chòm sao này dễ bị thất thoát, tuy nhiên trong cái rủi có cái may, khó khăn đôi khi có thể khiến bạn cảnh giác hơn.

Tài lộc của Kim Ngưu trong tháng này dao động lớn, có khả năng sẽ phải chi tiêu tương đối lớn khi tham gia những hoạt động giải trí. Lúc này bạn nên quản lý và kiểm soát tiền bạc một cách khôn ngoan hơn.

Người có đôi đang có xu hướng phụ thuộc vào một nửa của mình, không sống độc lập như trước. Tình cảm cả hai chịu nhiều áp lực từ kinh tế, mâu thuẫn với nhau mỗi ngày. Bạn nên nghiêm túc trong một mối quan hệ nhất định.

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Song tử

Song Tử sẽ được đền đáp xứng đáng, bạn không nên lo lắng về sự phát triển của bản thân trong tương lai, chỉ cần làm tốt những việc ở hiện tại là đủ. Tháng mới, việc bạn lên án người khác một cách chính đáng sẽ được khen ngợi và công nhận, thái độ sống công bằng và chính trực của bạn khiến mọi người rất dễ chịu.

chòm sao này cũng nên chú ý đến bệnh vặt, nếu không được khỏe trong tháng này chớ nên ngoan cố, cần đi khám chữa bệnh kịp thời. Chơi game kết hợp làm việc và nghỉ ngơi sẽ mang lại nhiều lợi ích, có thể nâng cao nhiệt huyết sống cho chòm sao này.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm