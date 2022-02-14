Tháng 2 trời Thương – tháng 3 Phật quý, 3 con giáp đón tiền vào nhà như thác đổ, thu tài hút lộc không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14/02/2022 07:00

Thời gian này sẽ là thời gian nhiều điều tốt đẹp, tài lộc và phú quý nhất của 3 con giáp may mắn này.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý là con giáp thông minh và giàu sức sáng tạo. Họ giao tiếp khéo léo, làm gì cũng hết sức hết mình. Tuổi Tý có nhiều tham vọng, lại có đầu óc kinh doanh nhanh nhạy. Họ đón nhận thay đổi để chuyển mình đổi vận.

Từ tháng 2 sang tháng 3 dự đoán, tuổi Tý gặp được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều thuận lợi trong cả kinh doanh và sự nghiệp. Người kinh doanh kiếm được bộn tiền, người đi làm phát huy ưu điểm vượt trội Không chỉ sự nghiệp có nhiều điểm sáng mà tình duyên của tuổi Tý trong thời gian này cũng ngọt ngào, viên mãn.

Tháng 2 trời Thương – tháng 3 Phật quý, 3 con giáp đón tiền vào nhà như thác đổ, thu tài hút lộc không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dần tài năng nổi bật, cùng tham vọng mạnh mẽ. Họ không ngừng tìm cơ hội thể hiện bản thân, nỗ lực hết mình. Người làm kinh doanh nhanh nhạy, biết nắm bắt thời thế, tạo cơ hội đột phá.

Tử vi có nói, từ tháng 2 đến hết tháng 3 là thời gian giúp tuổi Dần sự nghiệp thăng tiến. Được thần Tài để mắt, con giáp này làm đâu thắng đó, lợi nhuận dồi dào. Càng đi đúng hướng, càng được quý nhân giúp đỡ thì tuổi Dần càng có thành quả vang dội.

Tháng 2 trời Thương – tháng 3 Phật quý, 3 con giáp đón tiền vào nhà như thác đổ, thu tài hút lộc không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Ngọ

Từ tháng 2 đến hết tháng 3, tuổi Ngọ được trời Phật chở che, thần Tài nâng đỡ nên dù đi làm hay kinh doanh đều khởi sắc. Tuổi Ngọ là con giáp ít nói làm nhiều. Đây là người sống lương thiện. Được phúc tinh chiếu mệnh, công việc và tình duyên của tuổi Ngọ trong thời gian tới thuận lợi tốt đẹp.

Không chỉ vậy, tuổi Ngọ được trời Phật chở che, thần Tài nâng đỡ nên dù đi làm hay kinh doanh đều khởi sắc. Người đi làm được trọng dụng, người kinh doanh buôn may bán đắt. Có thể nói, thời gian này mang tới nhiều cơ hội làm giàu nhất cho con giáp tuổi Ngọ.

Tháng 2 trời Thương – tháng 3 Phật quý, 3 con giáp đón tiền vào nhà như thác đổ, thu tài hút lộc không ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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