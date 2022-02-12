Bước qua ngày Rằm tháng Giêng, 3 con giáp may mắn tắm trong ‘cơn mưa tài lộc’, sự nghiệp lên hương, thỏa chí kiếm tiền

Tâm linh - Tử vi 12/02/2022 20:58

3 con giáp may mắn có đường tài lộc rực rỡ, làm ăn vượng phát bất ngờ. Vận trình đang lên, bản mệnh dù ở lĩnh vực nào cũng thành công vang dội.

Tuổi Ngọ

Qua ngày Rằm tháng Giêng, người tuổi Ngọ sẽ bừng lên ý chí quyết thắng trong công việc, kéo theo đó là tài lộc cũng thăng hoa, phát tiến. Con giáp may mắn này sẽ liên tục nhận được những bản hợp đồng, những cơ hội mới để phát triển bản thân và gặt hái nhiều thành công đáng tự hào. Với những người tuổi Ngọ làm kinh doanh nhỏ lẻ, thì họ sẽ mua may bán đắt, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc đời nở hoa.

Nhờ có được Cát Tinh bảo trợ, ban cho tuổi Ngọ muôn vàn may mắn, tài lộc. Nếu Ngọ biết nắm bắt thời điểm, tập trung làm ăn vào giai đoạn này, thì chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công lẫy lừng. Dù biết rằng, giai đoạn đầu thường sẽ có nhiều khó khăn, nhưng bạn hãy vững tin với con đường mình chọn, vì thành công luôn chờ bạn ở phía cuối.

Bước qua ngày Rằm tháng Giêng, 3 con giáp may mắn tắm trong ‘cơn mưa tài lộc’, sự nghiệp lên hương, thỏa chí kiếm tiền - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi có nói, qua ngày Rằm Tháng Giêng, tuổi Mùi sẽ có cơ hội lớn để thăng quan tiến chức, thu về bạc tỷ. Trên con đường sự nghiệp, con giáp này sẽ có nhiều dấu hiệu thăng tiến. Những nỗ lực, công sức mà Mùi bỏ ra trước đây, nay sẽ được đền đáp xứng đáng. Công việc kinh doanh, buôn bán của người tuổi Mùi cũng sẽ nhuận phát, hanh thông hơn rất nhiều. Chưa hết, con giáp này còn có quý nhân phù trợ, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.

Người tuổi Mùi sẽ được Cát tinh che chở, sự nghiệp bỗng chốc vụt sáng, thăng hoa. Nhờ có may mắn bao bọc, tài vận ngút trời mà con giáp này làm gì cũng công thành danh toại, như ý bội phần. Chỉ cần Mùi chịu bỏ ra thời gian, công sức cho việc mình muốn, không sớm thì muộn, nhất định bạn sẽ gặt hái được trái ngọt xứng đáng.

Bước qua ngày Rằm tháng Giêng, 3 con giáp may mắn tắm trong ‘cơn mưa tài lộc’, sự nghiệp lên hương, thỏa chí kiếm tiền - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ chiếm được ưu ái cực lớn của Thần Tài, miệng ngậm thìa bạc, ngồi ăn bát vàng khi bước qua ngày Rằm tháng Giêng. Tiền tài sẽ tự tìm đến với con giáp này một cách đầy bất ngờ, có thể thông qua việc trúng số hay thắng các giải thưởng lớn. Không chỉ vậy, những người tuổi Hổ làm trong lĩnh vực kinh doanh cũng sẽ mua may bán đắt, phú quý phát tài, tiền vào như nước. Nếu mọi chuyện êm đềm, thuận lợi thì đến cuối năm nay, Dần sẽ có đủ cả danh vọng lẫn tiền tài.

Dần sẽ có một sự đột phá lớn trong công việc. Nếu con giáp may mắn này đã ấp ủ sẵn ước mơ, hoài bảo thì ngày lúc này là cơ hội tuyệt vời để bạn cụ thể hóa nó và gặt hái được nhiều thành công lẫy lừng. Với vận trình rực rỡ, may mắn tề tựu, thì bước đường công danh của Hợi sẽ bằng phẳng, dễ đi, dù kẻ có bị kẻ gian tung chiêu trò hiểm độc thì vẫn tai qua nạn khỏi.

Bước qua ngày Rằm tháng Giêng, 3 con giáp may mắn tắm trong ‘cơn mưa tài lộc’, sự nghiệp lên hương, thỏa chí kiếm tiền - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp 'gánh lộc về nhà' trong 5 ngày tới, thăng quan phát tài, sắm xe mua biệt thự

3 con giáp 'gánh lộc về nhà' trong 5 ngày tới, thăng quan phát tài, sắm xe mua biệt thự

Tử vi trong 5 ngày tới có những con giáp này vô cùng may mắn, làm đâu trúng đó giàu có hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có vận may 3 con giáp có tài lộc 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 23 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn