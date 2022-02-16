Tháng 2 Âm lịch sang, 3 con giáp hưởng trọn bình an, vạn sự như ý, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 16/02/2022 15:05

Được sao may mắn chiếu mệnh nên cuộc sống cũng như sự nghiệp của 3 con giáp này trong tháng 2 Âm lịch đều hanh thông, thuận lợi.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn được biết đến với tính cách độc lập, mạnh mẽ. Họ luôn có mục tiêu, chí hướng và dám thử thách bản thân để theo đuổi lý tưởng của mình. Bản mệnh cầm tinh con Rồng cũng có năng lực đặc biệt, có lòng dũng cảm, quyết đoán hơn người. Đã quyết định làm việc gì, họ sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến cùng.

Bước sang tháng 2 Âm lịch tới đây, người tuổi Thìn được dự đoán là con giáp may mắn, tài vận vượng phát. Con giáp này luôn giữ được tinh thần chuyên nghiệp trong công việc và cố gắng hết mình. Vì vậy, trong tháng này, họ đạt được thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng. Với người làm kinh doanh thì buôn bán mát tay. Họ có thể nhận thêm một khoản tiền hoa hồng không nhỏ từ công việc môi giới của mình. Không những thế, con giáp này nếu còn độc thân thì có cơ hội tìm được tình yêu đích thực trong đời.

Tháng 2 Âm lịch sang, 3 con giáp hưởng trọn bình an, vạn sự như ý, phúc lộc vô biên - Ảnh 1
Người tuổi Thìn được dự đoán là con giáp may mắn, tài vận vượng phát - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thường rất thông minh, linh hoạt, khéo ăn khéo nói. Dù trong công việc hay cuộc sống hàng ngày, con giáp này luôn dễ dàng thu hút được sự chú ý của mọi người. Tử vi dự đoán, bước sang tháng 2 Âm lịch, con giáp tuổi Mão có công việc lẫn đường tình duyên đều hanh thông, như ý. 

Họ nhận được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Người làm kinh doanh sẽ ký được hợp đồng lớn và có cơ hội gặp gỡ với nhiều khách hàng tiềm năng. Người chăn nuôi, trồng trọt thì mùa màng bội thu, sản phẩm được bán với giá cao. Không chỉ vậy, trong tháng này, người tuổi Mão có vận đào hoa cực vượng. Người còn độc thân sẽ có nhiều đối tượng vây quanh. Người đã có đôi có cặp thì tình duyên đôi lứa thêm mặn nồng, mỹ mãn.

Tháng 2 Âm lịch sang, 3 con giáp hưởng trọn bình an, vạn sự như ý, phúc lộc vô biên - Ảnh 2
Người tuổi Mão nhận được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp, người tuổi Sửu là con giáp thâm trầm, ổn định, chịu thương chịu khó. Họ không ngại khó khăn, gian khổ, luôn giữ được tinh thần làm việc chuyên nghiệp và biết giữ chữ tín. Người tuổi Sửu thích "ăn chắc mặc bền" và có những hoạch định rõ ràng cho tương lai của bản thân chứ không hành động một cách chủ quan, cảm tính.

Bước sang tháng 2 Âm lịch tới đây, người tuổi Sửu vượt nhiều khó khăn, thể hiện được tinh thần trách nhiệm, đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Vận trình của họ trong tháng này hanh thông hơn nhiều tháng trước. Tuy phải làm việc vất vả và nỗ lực hơn gấp bội nhưng họ vẫn không ngừng vươn lên và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Người tuổi Sửu còn độc thân dễ nhận được sự ưu ái từ người khác phái. Người đã có gia đình sẽ sớm nhận tin vui mang bầu.

Tháng 2 Âm lịch sang, 3 con giáp hưởng trọn bình an, vạn sự như ý, phúc lộc vô biên - Ảnh 3
Người tuổi Sửu đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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Ngay cả khi cuộc sống đang rất khó khăn nhưng 3 con giáp này vẫn luôn hướng về phía trước.

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