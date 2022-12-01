Trong năm 2022, vận trình tài lộc của người tuổi Thìn tương đối ổn định, không có thăng trầm lớn. Tháng 12 sẽ là thời điểm nổi bật và nhiều may mắn nhất của những người cầm tinh con Rồng. Bạn sẽ có quý nhân phù trợ trong công việc và tài chính, giúp bạn thăng tiến.

Trong tháng 12 này, những người đã có gia đình, có đôi có cặp sẽ tận hưởng những hạnh phúc trọn vẹn, đủ đầy.

Ngoài ra, tài chính của bạn cũng có sự tăng trưởng mạnh trong giai đoạn này. Chỉ cần đủ tự tin và đặt toàn bộ sức lực vào những kế hoạch của mình, bạn sẽ thành công, trên cả phương diện tình cảm lẫn tiền tài.

Tuổi Tuất

Sách trời định sẵn trong tháng 12/2022, vận thế của người tuổi Tuất rất tốt, có quý nhân giúp sức mọi chuyện, quý nhân là nữ mệnh. Sự nghiệp có bước phát triển tốt, sẽ có khó khăn nhưng họ sẽ càng có thêm kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn.

Trong tháng này, người tuổi Tuất gặp nhiều thuận lợi trong công việc, tiền tài càng nhiều. Kinh doanh có nhiều chuyển biến tốt. Dù là kinh doanh dạng nhỏ hay lớn đều rất bận rộn, nhiều đơn hàng, doanh thu ngày càng nhiều. Dù vậy, họ nên cẩn thận người vay mượn tiền, không khéo bị mất tiền.

Người tuổi Tuất có thể đi du lịch hay công tác xa vào tháng này. Họ nên giữ gìn sức khỏe cẩn thận trong đi đứng, cẩn thận gặp tai nạn nguy hiểm tính mạng.

Tình duyên là chuyện khó biết trước. Do đó, cứ sẵn sàng đón nhận mọi thứ, thay vì tránh né. Nếu còn tình cảm, hãy cho mình và đối phương cơ hội. Còn không, hãy giải thoát cho cả hai để có một bắt đầu mới.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, nghị lực, dám nghĩ dám làm. Đa phần họ không xuất thân trong những gia đình khá giả nhưng người tuổi này có khả năng thay đổi cuộc đời họ bằng những cách khác nhau.

Con giáp này luôn tin rằng số phận nằm trong bàn tay mình. Ngay cả khi gặp khó khăn, sóng gió, họ luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để vươn lên.

Tử vi tháng 12 cho thấy, 4 con giáp này nhận được lộc trời ban, may mắn liên tục, mua nhà đẹp sắm xe sang là chuyện cực kỳ dễ dàng. Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ tháng 12, mọi nỗ lực của người tuổi hổ sẽ được đền đáp. Họ đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong công việc. Những khoản đầu tư của họ trước kia bắt đầu sinh lời. Con giáp này nếu làm kinh doanh sẽ có thêm cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh.

Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mùa vụ bội thu, nông sản bán được mùa, được giá. Con giáp này làm không hết việc, tiền thu về đầy túi, tinh thần phấn chấn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có một tháng khá thuận lợi. Nếu chăm chỉ, cố gắng và nhất quán với mục tiêu của mình, bản mệnh hoàn toàn có thể gặt hái được thành công.

Tài lộc cũng có những bước tiến đáng kể. Bạn có cơ hội nhận được các khoản hoa hồng, thưởng nóng nhờ hoàn thành tốt các dự án được phân công. Tuổi Sửu sẽ kiếm thêm được một số tiền từ các khoản đầu tư trong tháng 12 dương lịch. Những người kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí thủy lợi và dịch vụ ăn uống sẽ được hoàn vốn.

Về đời sống tình cảm, nếu những người còn độc thân có thể tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn vào cuối tuần thì sẽ gặp được người bạn tâm giao dễ dàng hơn rất nhiều.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!