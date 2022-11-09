Tháng 11quý nhân gõ cửa, tháng 12 trời Phật nuông chiều, cuối năm 2022 những con giáp này nằm trên đống vàng, tha hồ thụ lộc, tiền chất chật nhà muốn nghèo cũng không được

Thời gian 2 tháng cuối năm này, những người tuổi Dậu cũng nằm trong nhóm những con giáp phát tài nhất. Trời sinh ra những người tuổi Dậu luôn là người chăm chỉ chịu thương chịu khó nên trong cuộc sống họ luôn ngập tràn trong tâm thế vui vẻ hạnh phúc.

Trong thời gian tới, người tuổi Dậu sẽ dễ dàng được hưởng những bổng lộc từ trên trời rơi xuống khiến cuộc sống của họ viên mãn, hạnh phúc không ai ngờ tới.

Người tuổi Dậu cũng là người luôn có trách nhiệm và sự cẩn thận trong công việc còn giúp tuổi Dậu chiếm được lòng tin của lãnh đạo dễ dàng thăng quan tiến chức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dù sự nghiệp có nhiều bước lùi nhưng chỉ cần bạn không ngừng phát hiện ra những thiếu sót của bản thân và điều chỉnh, cùng với việc cải thiện tầm nhìn và phát triển các mối quan hệ cá nhân, bạn sẽ có nhiều cơ hội bứt phá hơn trong công việc sau này.

Người sinh thuộc năm con Dê thuộc ngũ hành và thổ, trong đó những con Dê sinh năm 1967 và 2003 đến đầu tháng 11. Âm dương bổ sung cho nhau, ngũ hành tương sinh hỏa, ngũ hành tương trợ cho nhau tài lộc sẽ có biến động lớn!

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

2 tháng cuối năm vận trình của con giáp tuổi Dần có nhiều khởi sắc sáng kể, đặc biệt sự nghiệp sẽ là phương diện được dự báo có bước phát triển vượt bậc.

Bạn có cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Nhờ vậy, Dần sẽ có thêm sự tự tin để thoải mái phát huy những gì mình có, đúng sở trường và giành được những bước tiến lớn trong công việc. Nhân đà này, hãy sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới để không ngừng tiến về phía trước.

Dù đang có lợi thế phát triển là vậy, Dần vẫn cần giữ thái độ đúng mực, ham học hỏi, chớ vội thấy mình đạt được chút thành tựu đã vội ngủ quên trên chiến thắng.

Khiêm tốn một chút để học hỏi kinh nghiệm từ người khác sẽ giúp người tuổi này ngày càng gặt hái được thành quả trên con đường tiến tới thành công của mình.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm