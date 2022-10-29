Tháng 11 đầy may mắn: Phật Bà hiển linh, độ lượng, 3 con giáp hưởng mọi an lành, hóa nguy thành cát, qua hết bể khổ, xây đắp cuộc đời hạnh phúc, ấm no

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 13:28

Tháng 11 đầy may mắn, 3 con giáp này được dự báo có tiền tài, hạnh phúc, thần phật phù hộ không giàu cũng sang.

Tuổi Mùi

Theo dõi tử vi phương Đông, tuổi Mùi vượng vận quý nhân nên dù trong cuộc sống hay công việc cũng đều có người giúp đỡ, tương trợ bất cứ lúc nào. Với sự nâng đỡ của quý nhân thì con giáp này sẽ dễ dàng tìm được mục tiêu phát tài cho mình. Vận khí đang lên nên trong nửa cuối năm này, bản mệnh hãy phát huy hết sức mình để nắm bắt cơ hội kiếm tiền cho thật tốt.

Tháng 11 đầy may mắn, tử vi chỉ rõ tuổi Mùi dễ phát tài phát lộc. Bản mệnh tính tình hòa nhã, lại lạc quan yêu đời, biết cách kết nối các mối quan hệ với nhau. Hãy tận dụng các mối nhân duyên tốt đẹp của mình, chắc chắn bạn sẽ thấy việc kiếm tiền trở nên dễ hơn bao giờ hết.

Tháng 11 đầy may mắn: Phật Bà hiển linh, độ lượng, 3 con giáp hưởng mọi an lành, hóa nguy thành cát, qua hết bể khổ, xây đắp cuộc đời hạnh phúc, ấm no - Ảnh 1
Con giáp Mùi may mắn vô cùng. Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc trong tay nếu không biết tiết kiệm thì chẳng mấy mà hết, “miệng ăn núi lở” cơ mà. Thế nên khi kiếm được tiền thì tuổi Mùi cần phải lập kế hoạch tài chính cụ thể để tiền bạc luôn trong trạng thái sinh sôi nảy nở nhé.

Tuổi Tý

Tháng 11 đầy may mắn, con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng. Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng.

Về chuyện tình cảm, những người thuộc con giáp này có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

Tháng 11 đầy may mắn: Phật Bà hiển linh, độ lượng, 3 con giáp hưởng mọi an lành, hóa nguy thành cát, qua hết bể khổ, xây đắp cuộc đời hạnh phúc, ấm no - Ảnh 2
Con giáp Tý suôn sẻ hơn trước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão cần cù, thông minh, không thích tính toán so đo với người khác nên con giáp này được nhiều người yêu quý, ngoài ra, con giáp này bẩm sinh đã mang số mệnh may mắn, giàu sáng nên rất giỏi trong kiếm tiền và quản lý tài chính.

Tháng 11 đầy may mắn, tài vận của người tuổi Mão rất tốt, các cơ hội làm giàu, phát tài liên tiếp rơi vào tay con giáp này, chỉ cần quản lý, đầu tư tốt hơn nữa thì sẽ sớm trở thành phú ông giàu có. Vận thế của người tuổi Mão khó ai ngăn cản được tài vận của con giáp này càng ngày càng hanh thông.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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