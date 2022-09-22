Tháng 10 cận kề tới, nhà tiên tri mù Vanga đã sớm ấn định, 3 con giáp liên tục trúng số độc đắc, đón loạt tin vui, sự nghiệp phất nhu Rồng ngẩng đầu, may mắn tràn đầy, bản mệnh ngồi trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 05:52

3 con giáp tài lộc rực sáng, cuộc sống phất lên như diều no gió, giàu nứt đố đổ vách.

Tuổi Hợi

Đối với những người cầm tinh con Heo, vào tháng 10 sắp tới, người tuổi Hợi sẽ mở ra vận may, sẽ ngày càng vượng phát, sự nghiệp phất lên, kiếm được nhiều tiền, rất giàu có, phát tài nở rộ trước khi kết thúc năm.

Con giáp này có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Người tuổi Hợi giàu chí tiến thủ nên thường được bậc tiền bối nâng đỡ. Chỉ cần thêm một chút may mắn là Hợi có thể trở thành người lãnh đạo, ông chủ giàu có. Nhìn chung, vận trình tài lộc của Hợi tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống giàu sang chẳng phải lo nghĩ.

Con giáp tuổi Hợi sẽ liên tục đón tin vui tài lộc vào nhà. Với người làm công ăn lương, công việc sẽ tiến triển khá tốt, kế hoạch thực hiện nhuần nhuyễn, phối hợp với đồng nghiệp nhịp nhàng. Người làm ăn kinh doanh phát tài phát lộc, quý nhân phù trợ. Với những Hợi đã có gia đình, cuộc sống càng thêm vui vẻ vì trong nhà có thêm thành viên mới, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

Tháng 10 cận kề tới, nhà tiên tri mù Vanga đã sớm ấn định, 3 con giáp liên tục trúng số độc đắc, đón loạt tin vui, sự nghiệp phất nhu Rồng ngẩng đầu, may mắn tràn đầy, bản mệnh ngồi trên đống vàng - Ảnh 1
Người tuổi Hợi sẽ mở ra vận may, sẽ ngày càng vượng phát, sự nghiệp phất lên, kiếm được nhiều tiền, rất giàu có, phát tài nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Các bạn cầm tinh con Khỉ nên chú ý, trong tháng 10 tới, tài vận tăng vọt, đặc biệt là tài lộc vượng phát, dù làm trong ngành nghề gì cũng có thể phát tài, đầu tư nhỏ cũng có kết quả tốt, nhưng hãy chú ý, nắm bắt cơ hội và tìm nhiều cách kiếm tiền hơn.

Cuộc sống của con giáp tuổi Thân trong tháng 10 này sẽ sang một trang mới. Con giáp này được trời thương ban phát lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Vận may liên tiếp đến, Thân thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Thân sẽ ngày càng vượng.

Nhờ có Cát tinh chiếu mệnh, Thần Tài đưa đường chỉ lối, tài lộc của những chú Khỉ sẽ thăng hoa rực rỡ. Càng về cuối năm, Thân càng ăn nên làm ra, công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi.

Tháng 10 cận kề tới, nhà tiên tri mù Vanga đã sớm ấn định, 3 con giáp liên tục trúng số độc đắc, đón loạt tin vui, sự nghiệp phất nhu Rồng ngẩng đầu, may mắn tràn đầy, bản mệnh ngồi trên đống vàng - Ảnh 2
 Con giáp này được trời thương ban phát lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, vận may liên tiếp đến, Thân thu về nhiều tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ chất phác, thật thà, được bạn bè quý mến, trong tháng 10 tới sẽ được quý nhân giúp đỡ, mở ra vụ bùng nổ tài lộc lớn. Có nhiều sự kiện vui vẻ, công việc làm ăn thuận lợi. Liên tiếp những sự kiện hạnh phúc liên tiếp xảy đến với họ, cơ hội trúng quả là rất cao, giàu có khó ngăn cản. 

Tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên tài vận ngày càng phát triển thuận lợi, sự nghiệp của con giáp này tiếp tục phát triển rực rỡ. Tỵ nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh dẫn dắt đến thành công. Không chỉ may mắn trong sự nghiệp mà còn gặp được cơ hội để phát tài, Nếu như biết nắm bắt cơ hội thì sẽ dễ trở nên giàu có.

Con giáp này sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi. Chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình, Tỵ sẽ gặt hái lại những điều xứng đáng với mong đợi.

Tháng 10 cận kề tới, nhà tiên tri mù Vanga đã sớm ấn định, 3 con giáp liên tục trúng số độc đắc, đón loạt tin vui, sự nghiệp phất nhu Rồng ngẩng đầu, may mắn tràn đầy, bản mệnh ngồi trên đống vàng - Ảnh 3
Không chỉ may mắn trong sự nghiệp mà còn gặp được cơ hội để phát tài, Nếu như biết nắm bắt cơ hội thì sẽ dễ trở nên giàu c - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi chỉ rõ, đúng 11 ngày tới, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, ôm trọn bạc vàng, chạm đỉnh thành công, trở nên giàu sang phú quý.

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