Tháng 1/2021: 3 con giáp được trời Phật ưu ái, may mắn hết phần thiên hạ, hoan hỷ đón thần tài vào nhà

Tâm linh - Tử vi 03/01/2021 06:05

Nhờ được trời Phật ưu ái, thần tài điểm tên trong sổ vàng nên những con giáp may mắn này sẽ phúc lộc song toàn, nằm duỗi mà ăn.

Tiền tài viên mãn, lộc lá bủa vây, làm gì cũng hái ra tiền nên những con giáp may mắn này sẽ có tháng 1 năm Tân Sửu 2021 giàu sang chạm đỉnh. 

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Ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay, nhà xe chờ sẵn nên Mùi chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi tháng 1/2021 chỉ rõ, Mùi sẽ được hưởng rất nhiều may mắn, tài vận phất lên ầm ầm. Tiền bạc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến, được cấp trên trọng dụng nên không chỉ tháng 1 mà cả năm 2021 của Mùi cũng sẽ thăng hoa viên mãn.

Đặc biệt, nếu theo nghiệp kinh doanh đây chính là thời cơ nghìn năm có một để con giáp giàu có này ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay, nhà xe chờ sẵn nên Mùi chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong. 

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Vận may tiền bạc sẽ giúp Hợi thêm phúc thêm phần, làm ăn thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi nổi tiếng là con giáp hiền lành, điềm đạm và tinh tế nên được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Nhờ thế, mỗi khi gặp chuyện chẳng lành Hợi đều được quý nhân dang tay giúp đỡ, biến nguy thành an chỉ trong chớp mắt.

Sau những thăng trầm, chông chênh con giáp giàu sang này sẽ phát tài cực nhanh, giàu bất tình lình. Vận may tiền bạc sẽ giúp Hợi thêm phúc thêm phần, làm ăn thịnh vượng. 

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Tháng 1 tiền nhiều vô kể, cuối năm nằm trên đống vàng, cứ thế mà phất chính là lộc lá trời cho Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tháng đầu năm Tân Sửu 2021 nhờ được thần tài điểm danh, bề trên ưu ái nên Mão làm đâu thắng đó, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, dám đối mặt với khó khăn Mão ắt thành công vang dội.

Tháng 1 tiền nhiều vô kể, cuối năm nằm trên đống vàng, cứ thế mà phất chính là lộc lá trời cho Mão. Thế nên, dù hiện tại có khó khăn đến mấy Mão cũng đừng nản lòng bởi thành công đang chờ bạn phía trước.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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