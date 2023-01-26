Thần Tài vân du phát Lộc đầu xuân vào đúng 17h chiều Thứ 7 ngày 28/01/2023 (Mùng 7 Tết): 3 con giáp may mắn tột cùng ôm ngay hũ vàng, lắm LỘC nhiều PHÚC, tâm hồn tươi trẻ, lý tưởng vững chắc, thành công tấn tới

Tâm linh - Tử vi 26/01/2023 22:20

Gia đình của những con giáp sau sẽ đón nhận vận may cực lớn vào đúng 17h chiều Thứ 7 ngày 28/01/2023 (Mùng 7 Tết), từ đây cuộc sống đong đầy hạnh phúc, gói trọn lộc tài, thịnh vượng lâu dài, hưng phát đời đời.

 

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn chăm chỉ làm việc để tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình. Bề ngoài tuổi Tuất khá lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, yêu thương gia đình và cực kỳ hiếu thảo.

Thần Tài vân du phát Lộc đầu xuân vào đúng 17h chiều Thứ 7 ngày 28/01/2023 (Mùng 7 Tết): 3 con giáp may mắn tột cùng ôm ngay hũ vàng, lắm LỘC nhiều PHÚC, tâm hồn tươi trẻ, lý tưởng vững chắc, thành công tấn tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, có nhiều chuyển biến đối với tuổi Tuất, tuy nhiên những tháng đầu năm mọi thứ vẫn chưa như ý, thậm chí có nhiều người còn phải đối mặt với khó khăn, trắc trở, không lối thoát. Thế nhưng, bước qua năm mới âm lịch cũng là lúc tuổi Tuất khổ tận cam lai, mọi thứ đều đến lúc bước lên một tầm cao khác.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón chờ cơ hội cực kì may mắn. Phương diện sự nghiệp của bản mệnh có những tiến triển tích cực. Thái độ chăm chỉ, cầu tiến của bạn gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh, lãnh đạo sẵn sàng giao cho bạn những trọng trách để tạo bước đà thăng tiến.

Thần Tài vân du phát Lộc đầu xuân vào đúng 17h chiều Thứ 7 ngày 28/01/2023 (Mùng 7 Tết): 3 con giáp may mắn tột cùng ôm ngay hũ vàng, lắm LỘC nhiều PHÚC, tâm hồn tươi trẻ, lý tưởng vững chắc, thành công tấn tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc có nhiều tin vui vào khoảng thời gian cuối tuần. Bạn là người đi tiên phong nên luôn nắm bắt cơ hội sớm, thu được khoản lãi lời thuận lợi hơn nhiều so với người khác. Hãy tiếp tục tích cực rèn luyện và phấn đấu, bạn sẽ còn tiến xa hơn được nữa trong tương lai. Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, bản mệnh nên mua sắm có chừng mực hơn. Cho dù túi tiền của bạn có đang rủng rỉnh đi chăng nữa cũng hạn chế mua bán chạy theo số đông, vì như vậy rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đầy tài năng, đức độ, nói ít, làm nhiều. Trong những lĩnh vực mà mình theo đuổi, người tuổi này đều thể hiện rõ năng lực, cái tâm, cái tầm của mình. Con giáp này cũng là bậc thầy về giao tiếp. Họ sống hòa đồng với người khác, khéo léo trong cách cư xử.

Thần Tài vân du phát Lộc đầu xuân vào đúng 17h chiều Thứ 7 ngày 28/01/2023 (Mùng 7 Tết): 3 con giáp may mắn tột cùng ôm ngay hũ vàng, lắm LỘC nhiều PHÚC, tâm hồn tươi trẻ, lý tưởng vững chắc, thành công tấn tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, con giáp tuổi Mùi gặp nhiều chuyện vui, tài lộc dồi dào. Con giáp này kiên trì, nỗ lực nên dần đạt được những thành tựu đáng nể. Cơ hội thăng tiến rộng mở với họ. Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với bản thân. Người làm kinh doanh thì tài lộc rủng rỉnh, tiền vào như nước.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Vận trình tài lộc của những con giáp sau trong 5 ngày tới (27, 28, 29, 30 và 31/01/2023) có Thần Tài chỉ lối Phúc Tinh dẫn đường: Bản mệnh có thể kiếm được một khoản lớn, càng chăm chỉ bao nhiêu, tiền chảy về túi nhiều bấy nhiêu

Vận trình tài lộc của những con giáp sau trong 5 ngày tới (27, 28, 29, 30 và 31/01/2023) có Thần Tài chỉ lối Phúc Tinh dẫn đường: Bản mệnh có thể kiếm được một khoản lớn, càng chăm chỉ bao nhiêu, tiền chảy về túi nhiều bấy nhiêu

Trong 5 ngày tới (27, 28, 29, 30 và 31/01/2023), những con giáp sau sẽ có đánh giá chính xác về xu thế thị trường cũng như tiềm lực của bản thân nên nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn, đem về nguồn lợi lớn cho cá nhân và cả tập thể. Đây là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng với đối tác, mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất của mình.

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