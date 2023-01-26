Những con giáp kiệm lời, tính tình cẩn thận, kiên nhẫn vào Mùng 6 Tết Quý Mão (ngày 27/01/2023): Cát tinh soi chiếu, vận đỏ sáng bừng, tài lộc kéo đến, tình tiền thênh thang, sự nghiệp phất cao

Tâm linh - Tử vi 26/01/2023 14:06

Những con giáp sau có bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp, cho dù bản mệnh có gặp khó khăn hay bị tiểu nhân ngán đường ở năm cũ thì qua năm Quý Mão sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng.

 

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi hiền lành, nhân hậu, luôn vĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Trong cuộc sống, người tuổi Hợi thường suy nghĩ nhiều và sầu muộn về tình cảm hơn là vật chất. Dù không quá tham vọng nhưng họ lại được trời ban cho nhiều thứ mà người khác không có.

Tử vi học có nói, trong thời điểm này, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn. Năm trước khó khăn chật vật thế nào không biết, nhưng tuần tới mọi thứ sẽ được giải quyết ổn định.

Những con giáp kiệm lời, tính tình cẩn thận, kiên nhẫn vào Mùng 6 Tết Quý Mão (ngày 27/01/2023): Cát tinh soi chiếu, vận đỏ sáng bừng, tài lộc kéo đến, tình tiền thênh thang, sự nghiệp phất cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, công việc tuổi Hợi có nhiều bước tiến triển bất ngờ đem đến lợi nhuận, đến giữa tuần nhận được hỷ sự, có thể không quá lớn nhưng cũng đủ để cả tuần tuổi Hợi sung túc viên mãn. Cùng chờ xem nhé!

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu chưa bao giờ ngừng nỗ lực và phấn đấu trong cuộc sống. Người khác có thể cảm thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, nhưng tuổi Sửu vẫn sống đúng như vận mệnh mà họ đang sống, vẫn chăm chỉ hằng ngày, siêng năng tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống tốt đẹp lên từng ngày. Nhiều người cho rằng tuổi Sửu mang số khổ, nhưng họ tin rằng bản thân phải cố gắng thì mới thật sự thăng hoa vào hậu vận.

Trong thời điểm này, tuổi Sửu vẫn còn phải đối mặt với những khó khăn thử thách kéo dài, thế nhưng mỗi ngày trôi qua họ luôn làm công tác tư tưởng cho bản thân, họ tin rằng khó khăn là cơ hội, vì vậy cứ chăm chỉ như đã từng thì việc gì cũng sẽ vượt qua. Trước khi chuyển giao sang năm mới, vận may tuổi Sửu bất ngờ lội ngược dòng, những nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Những con giáp kiệm lời, tính tình cẩn thận, kiên nhẫn vào Mùng 6 Tết Quý Mão (ngày 27/01/2023): Cát tinh soi chiếu, vận đỏ sáng bừng, tài lộc kéo đến, tình tiền thênh thang, sự nghiệp phất cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước qua thời điểm này, tuổi Sửu nào có những kế hoạch dự định chưa thể thực hiện thì năm tới hãy đẩy mạnh hết mức, phát huy tiềm năng vốn có, một khi thiên thời địa lợi nhân hòa cuộc sống của họ sẽ bước lên tầm cao mới. Đặc biệt đối với những người biết nhìn xa trông rộng, có tiền tiết kiệm thì trong thời điểm này sẽ tìm được cơ hội đầu tư, thăng hoa từ đây, của cải tài sản mỗi năm mỗi tăng khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý mang tính cách chân thực, ngay thẳng và nồng hậu. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này tỏ ra quá thẳng tính, dễ làm mất lòng người khác. Thời gian gần đây, con giáp này gặp vận rủi, đi đâu cũng gặp tai ương, có thể mất của hoặc ốm đau bệnh tật.

Những con giáp kiệm lời, tính tình cẩn thận, kiên nhẫn vào Mùng 6 Tết Quý Mão (ngày 27/01/2023): Cát tinh soi chiếu, vận đỏ sáng bừng, tài lộc kéo đến, tình tiền thênh thang, sự nghiệp phất cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, con giáp tuổi Tý có tài vận dồi dào, gặp nhiều may mắn. Cuộc sống, công việc của họ đều thuận lợi hơn trước.

Ngoài làm công việc chính, con giáp này cũng thu xếp được thời gian, tranh thủ kiếm thêm tiền nhờ những nghề tay trái. Người tuổi này làm trồng trọt, chăn nuôi cũng mưa thuận gió hòa. Người làm kinh doanh cũng có lộc làm ăn. Họ chốt được nhiều đơn hàng, thu khoản lời lớn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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