Đầu năm mua muối để làm gì? Mua muối về đặt ở đâu để quét sạch xui xẻo và hút lộc?

Tâm linh - Tử vi 26/01/2023 08:24

“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” là hai tập tục của người Việt xưa được lưu truyền tới tận bây giờ. Hãy cùng tìm hiểu xem ý nghĩa ẩn sâu phía sau những hành động này là gì nhé.

Đầu năm mua muối để làm gì?

“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” là hai tập tục của người Việt xưa được lưu truyền tới tận bây giờ. Với quan niệm muối mặn, gia đình tình cảm mặn nồng, gạo thì ấm no sung túc. “Cuối năm mua vôi” là vì ngày xưa người ta mua vôi về trữ để ăn trầu, quét lại tường nhà.

Mua muối đầu năm cũng là cầu mong sẽ luôn có được sự đậm đà trong tình cảm gia đình, tình nghĩa vợ chồng, con cái luôn keo sơn gắn bó. Mua muối đầu năm cũng là cầu mong sẽ luôn có được sự đậm đà trong tình cảm gia đình, tình nghĩa vợ chồng, con cái luôn keo sơn gắn bó.

Tục “cuối năm mua vôi” đến nay dường như không còn nữa. Nhưng riêng việc lấy muối và gạo làm may mắn đầu năm thì một số gia đình vẫn giữ. Một số ít gia đình hiện nay còn giữ tục lệ ngày đầu năm mới sẽ bỏ muối, gạo vào các bình riêng, sau đó để lên bàn thờ ông địa.

Đầu năm mua muối để làm gì? Mua muối về đặt ở đâu để quét sạch xui xẻo và hút lộc? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mua muối về đặt ở đâu để quét sạch xui xẻo và hút lộc?

Đặt trong góc nhà

Việc đặt muối ở góc nhà có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống, bởi lẽ theo phong thủy việc này có tác dụng cải thiện số mệnh, xua đuổi vận xui và đem lại may mắn cho gia đình. Giúp các thành viên trong nhà có thể tránh được vận xui, tiểu nhân quấy phá, đeo bám.

Đặt trong ví tiền

Bạn có thể lấy tờ giấy bạc, gói một ít muối và cho vào bất cứ ngăn nào của ví. Như vậy, bạn đã mang trong mình lá bùa cầu tài cực linh nghiệm rồi đấy.

Khi ấy tiền tài, may mắn sẽ tự chui vào ví của bạn. Muối bạn nên dùng tờ giấy bạc hoặc một bì nhỏ vào bỏ vào ngăn nào đó của ví.

Đầu năm mua muối để làm gì? Mua muối về đặt ở đâu để quét sạch xui xẻo và hút lộc? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rắc muối quanh nhà và đặt 1 bát nước muối 

Khi năm mới chính thức là lúc các gia đình đổ bỏ hết tà khí của quá khứ để hướng tới hiện tại và tương lai. Trong ngày mùng 1 Tết, gia chủ có thể rắc muối biển ở từng phòng và trước cửa nhà để xua tà khí, đón vận may. Ngoài ra, cầm một nắm muối và ném qua vai trái của mình. Bạn nên nhớ là vai trái, đừng nhầm lẫn vì ném qua vai phải còn mang lại gấp đôi xui xẻo.

Sau khi cả người và nhà đều được thanh lọc sạch sẽ, là lúc chuẩn bị bát nước muối phong thủy để xua tà khí cho suốt cả một năm sau đó.

* Thông tin bài viết mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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