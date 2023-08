Thần Tài mở sổ gọi tên 3 con giáp 'rớt xuống hố vàng' trong nửa đầu tháng 3, phát tài cực nhanh, giàu có bất ngờ

Tuổi Mão

Thầy tử vi cho biết, tuổi Mão chính là con giáp cá tính, độc lập, thích sáng tạo. Ở họ luôn tồn tại ý chí hơn người, có tinh thần cầu tiến nên chẳng mấy chốc đã có được những gì mình mong muốn, hiện thực hóa ước mơ.

Trong nửa đầu tháng 3, tuổi Mão chính là con giáp được bề trên nuông chiều, thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý. Đặc biệt, con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen. Không chỉ may mắn trong tài lộc, công việc mà Mão cũng vô cùng may mắn trong tình duyên. Vận đào hoa bủa vây khiến cho người tuổi Mão có cơ hội tìm thấy ý trung nhân của mình.