Thần Tài hứa hẹn đem vàng đến nhà 3 con giáp vào đúng 4h sáng Chủ Nhật ngày 20/11: May sẵn túi 10 gang để trước ngõ, tiền đổ và ào ào, vàng bay vào tới tấp

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 05:00

Trong thời điểm này, những con giáp này vô cùng giàu có hoan hỉ, làm gì cũng thuận lợi cuộc sống giàu có hơn người.

 

Tuổi Mão

Đối với tuổi Mão, rũ bỏ những khó khăn và cả tiểu nhân quấy phá cản đường, hay những áp lực phải chịu đựng trước đó. Trong thời điểm này, bản mệnh có con đường tài lộc suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ vào nhà.

Thần Tài hứa hẹn đem vàng đến nhà 3 con giáp vào đúng 4h sáng Chủ Nhật ngày 20/11: May sẵn túi 10 gang để trước ngõ, tiền đổ và ào ào, vàng bay vào tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Trời phú cho người tuổi Mão không chỉ sở hữu sự lanh lợi, sáng suốt, mà còn may mắn có bản lĩnh dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định, luôn biết nỗ lực phấn đấu để gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. So với những con giáp khác, họ có thể không may mắn bằng nên đã cố gắng rất nhiều để tìm kiếm cơ hội xây dựng mọi thứ viên mãn, sung túc khiến mọi người ngưỡng mộ. Trong thời gian vừa qua, những người tuổi Dần đã gặp không ít khó khăn, vất vả.

Thần Tài hứa hẹn đem vàng đến nhà 3 con giáp vào đúng 4h sáng Chủ Nhật ngày 20/11: May sẵn túi 10 gang để trước ngõ, tiền đổ và ào ào, vàng bay vào tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vận may của tuổi Dần sẽ bất ngờ lội ngược dòng. Đặc biệt, trong công việc, họ sẽ tìm được hướng đi mới tích cực, giải quyết được những vấn đề bế tắc, bên cạnh đó còn có quý nhân xuất hiện đúng lúc, giúp đỡ tuổi Dần xây dựng mọi thứ viên mãn trong nửa năm sau. Tuổi Dần sẽ nhận được nhiều tin vui, giúp tinh thần họ thoải mái, phấn chấn, thỏa sức sáng tạo. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận một tuần mới tràn đầy sức sống nhé!

Tuổi Sửu

Người cầm tinh con giáp tuổi Sửu đa phần hiền lành, dễ tính lại cần cù, chịu khó. Bạn thuộc tuýp người thích sự ổn định lâu dài chứ không lựa chọn cuộc chơi may rủi, được ăn cả ngã về không.

Thần Tài hứa hẹn đem vàng đến nhà 3 con giáp vào đúng 4h sáng Chủ Nhật ngày 20/11: May sẵn túi 10 gang để trước ngõ, tiền đổ và ào ào, vàng bay vào tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lúc trước, người tuổi Sửu bị hung tinh chiếu mệnh nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trắc trở, sự nghiệp ngưng trệ, không có bước tiến. Trong thời điểm này, tài vận của người tuổi Sửu dần khởi sắc. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ có bước ngoặt trong sự nghiệp. Người tuổi Sửu bước sang năm mới với vận thế khác. Bạn gặp được nhiều may mắn hơn, cơ hội công việc liên tiếp đến với bạn. Người làm kinh doanh thì cần kiên trì, nỗ lực hơn nữa.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Hung tính chiếu mạng 3 con giáp vào đúng 12 giờ 12 phút ngày 18/11: Đã xui lại còn hao tiền, làm ăn thất bại, tiêu tán gia sản

Hung tính chiếu mạng 3 con giáp vào đúng 12 giờ 12 phút ngày 18/11: Đã xui lại còn hao tiền, làm ăn thất bại, tiêu tán gia sản

Do bị hung vận bủa vây, những con giáp xui xẻo vào khung giờ này, sẽ phải chịu đựng nhiều khó khăn, vất vả.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 20/11 tử vi 12 con giáp ngày 20/11 tu vi ngay 20/11

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba