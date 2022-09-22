Thần Tài gõ cửa vào đầu tháng 10/2022, 3 con giáp giàu có vang danh, thành công vang dội, may mắn tràn trề, đắc tài đắc lộc

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 20:44

Tử vi nói rằng, trong đầu tháng 10/2022, vận trình của những con giáp này có nhiều khởi sắc, tài lộc dồi dào hơn so với thời gian trước đó.

Tuổi Hợi

Tử vi nói rằng, tuổi Hợi có tính cách hiền hòa, trầm lặng, lương thiện. Con giáp này không nề hà khó khăn, luôn dốc sức cho công việc, có tinh thần trách nhiệm cao. Vận thế của người tuổi Hợi khi bước sang đầu tháng 10/2022, mọi thứ dần chuyển biến theo hướng tích cực.

Thời gian này, con giáp tuổi Hợi có quý nhân phù trợ nên mọi việc diễn ra thuận lợi. Những người làm ăn kinh doanh có thể tiếp cận được với nhiều khách hàng, doanh thu cũng được dự báo là tăng lên đáng kể. Những người làm công ăn lương có thể thăng chức, tăng lương.

Thần Tài gõ cửa vào đầu tháng 10/2022, 3 con giáp giàu có vang danh, thành công vang dội, may mắn tràn trề, đắc tài đắc lộc - Ảnh 1
Vận thế của người tuổi Hợi khi bước sang đầu tháng 10/2022, mọi thứ dần chuyển biến theo hướng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tính cách khôn ngoan, biết mưu lược, tính toán thiệt hơn. Con giáp này giỏi trong chuyện đối nhân xử thế, được mọi người yêu mến. Trong thời gian đầu tháng 10 dương lịch, tuổi Tỵ được cát tinh phù hộ nên tài lộc vượng phát.

Những người đang làm ăn buôn bán sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền. Ngoài ra, tuổi Tỵ cũng có được không ít cơ hội đầu tư sinh lời. Người làm ăn kinh doanh có khả năng ký được nhiều hợp đồng lớn. Người làm công ăn lương cũng có thành tựu đáng kể trong công việc.

Thần Tài gõ cửa vào đầu tháng 10/2022, 3 con giáp giàu có vang danh, thành công vang dội, may mắn tràn trề, đắc tài đắc lộc - Ảnh 2
Trong thời gian đầu tháng 10 dương lịch, tuổi Tỵ được cát tinh phù hộ nên tài lộc vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng, người tuổi Mão có tầm nhìn xa trông rộng, không ngừng nỗ lực theo đuổi mục tiêu mà mình đã đặt ra. Con giáp này có một nhược điểm là chưa đủ quyết đoán nên dễ bỏ lỡ cơ hội tốt. Nếu khắc phục được điểm yếu này, tuổi Mão sẽ phất lên trông thấy.

Thời gian đầu tháng 10/2022, tuổi Mão có cát tinh chiếu rọi nên vận trình khởi sắc, tài lộc dồi dào, gặp nhiều may mắn. Ngoài ra, Mão còn được quý nhân trợ giúp nên cơ hội kiếm tiền cũng tăng lên, tài chính ngày một vững chắc hơn. 

Thần Tài gõ cửa vào đầu tháng 10/2022, 3 con giáp giàu có vang danh, thành công vang dội, may mắn tràn trề, đắc tài đắc lộc - Ảnh 3
Thời gian đầu tháng 10/2022, tuổi Mão có cát tinh chiếu rọi nên vận trình khởi sắc, tài lộc dồi dào, gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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