Thần Tài gõ cửa, chúc mừng 3 con giáp sau từ giờ đến nghỉ lễ hưởng lộc trăm bề, vận may kéo đến nhờ quý nhân, tiền vào túi ào ào

Sửu có một tuần vượng duyên nhờ có sự xuất hiện của sao Thái Âm. Cát tinh này che chở cho các mối quan hệ của Sửu giúp đường tình duyên cũng như làm ăn phất lên như diều gặp gió.

Từ giờ đến nghỉ lễ, nếu biết bắt kịp cơ hội thì tài lộc ùn ùn kéo đến, đi đúng đường thì hiệu quả công việc của bạn sẽ tăng vùn vụt, thu nhập ngày càng dồi dào.

Đặc biệt, nếu giữ được tinh thần cần cù, năng nổ, chú tâm hơn nữa vào công việc thì nhất định bạn sẽ thành công và có bước tiến nhảy vọt trong sự nghiệp.

Khả năng cao dịp lễ này những bạn làm từ xa hoặc những bạn làm cho các doanh nghiệp tư nhân sẽ nhận được khoản tiền thưởng hậu hĩnh xứng đáng với công sức bạn bỏ ra.

Người kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh ăn uống và du lịch, làm đẹp sẽ thu về tay nhiều khoản tiền bất ngờ từ khách hàng nếu như biết chiều khách, khéo ăn khéo nói còn "tóm" được khách xịn xò.

Tuổi Ngọ

Tử vi trong năm Quý Mão 2023 là một năm rất tốt lành cho những người tuổi Ngọ với nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu với những năm trước, để đạt được những mục tiêu mà họ đã đặt ra, tuổi Ngọ phải mất nhiều nỗ lực cũng như thời gian, thì trong năm nay, con đường mà họ phải đi sẽ ngắn và dễ dàng hơn.

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu như tháng 4 dương là lúc tài vận của họ hơi kém, lại liên tục phải chi mà ít thu, thì trong tháng 3 Âm lịch, mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng ngược lại.

Tử vi học có nói, đây là lúc mà thần tài gõ cửa, tuổi Ngọ có thể kiếm bội tiền, có cuộc sống sung túc, dư dả và đây cũng sẽ là một bàn đạp, đưa tuổi Ngọ đến với những thành công liên tiếp ở các tháng về sau trong năm nay.

Tuổi Hợi

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Người tuổi Hợi luôn rất trung thực, là người đáng tin cậy. Họ là đại diện tiêu biểu của những người biết quan tâm, yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Họ dễ gần, tốt bụng, phúc khí đầy mình. Với đức tính tốt như vậy, những người tuổi Hợi thường được mọi người yêu quý và tôn trọng. Họ thường được quý nhân sẵn sàng giúp đỡ, gặp nguy hóa lành, vận may gõ cửa chỉ là chuyện sớm muộn.

Khi còn trẻ, người tuổi Hợi thường thiếu kiên nhẫn, không có kế hoạch, tiêu xài phung phí nên thường gặp khó khăn về kinh tế. Nhưng về sau, họ luôn thôi thúc bản thân làm việc gì cũng cẩn thận và có trách nhiệm hơn. Người tuổi Hợi cũng trở nên trưởng thành hơn dưới sự mài giũa của thời gian, từ rụt rè và sợ hãi trở nên bản lĩnh. Dần dần họ cũng biết tích lũy tài sản một cách hợp lý và đạt được nhiều mục tiêu khác nhau trong sự nghiệp, cuộc sống.

Nửa đời sau, người tuổi Hợi sẽ không phải lo toan điều gì từ tiền bạc cho đến cuộc sống. Họ luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của gia đình và người xung quanh để cuộc sống tuổi già không phải cô đơn, nhàm chán.

(Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)