Thần Tài ghé thăm nhà 3 con giáp trong ngày 28/9 và 29/9: Tiền bạc tăng phi mã, cơ đồ rộng mở, nhà đẹp xe sang có đủ, làm đâu trúng đó

Tâm linh - Tử vi 28/09/2023 06:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đại phú đại quý, có cơ hội đạp trúng mỏ vàng trong ngày 28/9 và 29/9.

Tuổi Tỵ

Ngày 28/9 và 29/9 khá tốt lành với người tuổi Tỵ. Đặc biệt, con giáp này có dấu hiệu tụ tài lộc, làm gì cũng có người giúp sức, không phải vất vả vẫn đạt được thành quả như ý muốn.

Người tuổi Tỵ làm công việc kinh doanh tự do sẽ có khách hàng đối tác tự nhiên mà đến, người làm công ăn lương có cơ hội để thể hiện năng lực, nâng cao địa vị cũng như thu nhập thêm. Cơ hội không phải lúc nào cũng tốt như thời điểm này nên cần nắm bắt chính xác và thể hiện năng lực hết mình thì mới gặt hái được thành công lớn và tụ tài tụ lộc.

Không chỉ gặp may mắn, vận đỏ trong sự nghiệp, tiền tài mà con giáp này còn gặp nhiều thuận lợi trong chuyện tình cảm. Người độc thân có thể tìm được nửa kia cho mình, các cặp vợ chồng cũng trở nên khăng khít hơn, hứa hẹn hôn nhân viên mãn. Song cũng cần đặc biệt chú ý, tránh để vận đào hoa vượng mà để bản thân rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng.

Thần Tài ghé thăm nhà 3 con giáp trong ngày 28/9 và 29/9: Tiền bạc tăng phi mã, cơ đồ rộng mở, nhà đẹp xe sang có đủ, làm đâu trúng đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Ngày 28/9 và 29/9 là thời điểm mà người tuổi Tý đón vận may tài lộc cực lớn. Vậy nên bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần mà kiếm tiền đi nhé. Nguồn thu nhập chính và thu nhập phủ đều đang trên đà tăng tiến. Những người làm kinh doanh được ưu ái hơn cả khi bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Tiền bạc rủng rỉnh hơn nên có thể thoải mái chi tiêu, song vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tài lộc tiếp tục sinh sôi nhé. Có một điều là công việc bận rộn đồng nghĩa với việc thời gian vui chơi và dành cho gia đình giảm đi khá nhiều. Tý có ham làm giàu đến đâu thì cũng phải cân bằng thời gian nghỉ ngơi và ở bên cạnh những người thân yêu. Gia đình chính là nguồn động lực to lớn để Tý yên tâm theo đuổi lý tưởng của mình.

Thần Tài ghé thăm nhà 3 con giáp trong ngày 28/9 và 29/9: Tiền bạc tăng phi mã, cơ đồ rộng mở, nhà đẹp xe sang có đủ, làm đâu trúng đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ bản chất lạc quan, tràn đầy kỳ vọng vào cuộc sống trong ngày 28/9 và 29/9. Họ có nhiệt tình sống như vậy nên có thể kiên trì đến cùng trong công việc, nỗ lực để vươn tới thành công.

Người tuổi Ngọ cũng tránh xa được thị phi và các cuộc tranh cãi không đáng có nên tốc độ phát triển công việc rất nhanh. Dù là trong hay ngoài việc kinh doanh thì họ cũng có nhiều cơ hội thành công.

Trong thời gian này con giáp tuổi Ngọ sẽ bùng nổ, thu hái được mùa màng bội thu, của cải tăng lên, gia đình hạnh phúc, cuộc sống ngày càng ngọt ngào. Cho dù thời gian trước họ có kém cỏi và gặp khó khăn thế nào thì sự nghiệp của họ sẽ có những bước tiến lớn.

Thần Tài ghé thăm nhà 3 con giáp trong ngày 28/9 và 29/9: Tiền bạc tăng phi mã, cơ đồ rộng mở, nhà đẹp xe sang có đủ, làm đâu trúng đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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