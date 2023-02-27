Thần Tài dúi tiền cho ba con giáp vào đúng 9h sáng Thứ 3 ngày 28/2: Một tay ôm tiền, một tay ôm lộc, vận trình thăng hoa, thẳng tiến vinh quang

Tâm linh - Tử vi 27/02/2023 15:02

Từ khung giờ này, 3 con giáp may mắn bậc nhất, cuộc sống phất lên như điều no gió, tài lộc rực sáng, làm gì cũng dễ thành công, tiền tình đều vẹn toàn.

 

Tuổi Tý

Tuổi Tý trời sinh cá tính, nhanh nhẹn, lại bản lĩnh và dám dấn thân. Những người cầm tinh con Chuột dám nghĩ dám làm, không sợ khổ cực và kiên trì theo đuổi đam mê. Thế nên, dù phải trầy trật kiếm tiền, cực khổ vô cùng nhưng Tý sẽ có cuộc sống sung túc đủ đầy với bạc tiền rủng rỉnh.

Thần Tài dúi tiền cho ba con giáp vào đúng 9h sáng Thứ 3 ngày 28/2: Một tay ôm tiền, một tay ôm lộc, vận trình thăng hoa, thẳng tiến vinh quang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, từ khung giờ này, con giáp tuổi Tý sẽ liên tục đón tin vui tài lộc vào nhà. Với người làm công ăn lương, công việc sẽ tiến triển khá tốt, kế hoạch thực hiện nhuần nhuyễn, phối hợp với đồng nghiệp nhịp nhàng. Với người theo nghiệp kinh doanh, đây là giai đoạn gặt hái được nhiều thuận lợi hơn người. Với những Tý đã có gia đình, cuộc sống càng thêm vui vẻ vì trong nhà có thêm thành viên mới, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Từ khung giờ này, người tuổi Hợi có thể sẽ là con giáp kiếm bộn tiền trong thời gian tới đó. Từ giờ con giáp này được Thần Tài chỉ lối dẫn đường nên cơ hội để phát tài nhờ thế cũng cao hơn hẳn. Bản mệnh có thể sẽ gặp vài khó khăn trong thời gian đầu khi mà những trở ngại vẫn chưa thực sự được hóa giải. Tuy nhiên, hãy vững tin vào năng lực của mình. Khả năng của bạn sẽ được chứng minh trong khoảng thời gian này đó.

Thần Tài dúi tiền cho ba con giáp vào đúng 9h sáng Thứ 3 ngày 28/2: Một tay ôm tiền, một tay ôm lộc, vận trình thăng hoa, thẳng tiến vinh quang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Hợi tiến triển khá tốt, nhưng cũng xin báo trước là tài lộc không thực sự đến nhiều từ công việc chính đâu. Bản mệnh tăng thêm thu nhập chủ yếu nhờ những khoản tiền bất ngờ, ví dụ như các khoản đầu tư từ trước đó nay đã sinh lời. Ngoài ra thì đây là thời điểm hốt vàng hốt bạc của những bạn làm ăn kinh doanh. Đừng quá căng thẳng vì “tháng Giêng là tháng ăn chơi” mà lo lắng việc làm ăn không được suôn sẻ.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, hài hước và hòa đồng. Người tuổi này không những tài giỏi, tháo vát, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Con giáp này có vận quý nhân rất vượng. Trên con đường sự nghiệp, người tuổi Thân thường được quý nhân đưa đường chỉ lối.

Thần Tài dúi tiền cho ba con giáp vào đúng 9h sáng Thứ 3 ngày 28/2: Một tay ôm tiền, một tay ôm lộc, vận trình thăng hoa, thẳng tiến vinh quang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, người tuổi Thân có tài vận hanh thông, vận khí lên cao. Sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc. Khi cơ hội đến, con giáp này cần nhanh chóng nắm bắt để có được cuộc sống tốt đẹp. Ngoài ra, một số ít con giáp tuổi Thân sau khung giờ này sẽ được cấp trên đánh giá cao năng lực, lương bổng được cải thiện. .

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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Nếu thời gian trước, 3 con giáp này có gặp khó khăn thì đã đến lúc, cuộc sống của họ dần khởi sắc. Từ khung giờ này, 3 con giáp sau có tài vận bùng nổ, tiền tài vào nhà.

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