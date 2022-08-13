Thần Tài đến với con giáp nào trong cuối tháng 7 âm lịch này?

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 16:00

Vào cuối tháng 7 âm lịch này các con giáp dưới đây cười mãi vì tiền tài đến.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thật thà, thẳng thắn, làm việc gì cũng có tâm đức, có trách nhiệm. Đôi khi, con giáp này tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ. Tuy vậy, đa phần con giáp này đều là người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác những lúc khó khăn. Ngay cả khi có mâu thuẫn, bất hòa, con giáp này cũng không để bụng, luôn giữ hòa khí với mọi người.

Đầu tháng 7 Âm lịch, người tuổi Tý đã vượt nhiều gian nan, thử thách để đạt được thành tựu như mong đợi. Con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí hanh thông hơn trước. Họ nhận được thêm nhiều cơ hội. Đó có thể là một công việc mới hoặc một vị trí mới tại nơi làm việc.

Cố gắng hết sức, không ngừng vươn lên, người tuổi Tý làm đâu thắng đó, thu nhập và vị thế trong công ty của họ cũng tăng lên đáng kể. Người làm ăn kinh doanh cũng gặp thời gặp thế, lại gặp được người bạn làm ăn đáng để tin tưởng nên công việc đầy hứa hẹn. Tuy vậy, trong tháng 7 Âm lịch, người tuổi Tý cần chú ý cẩn trọng khi ký kết các hợp đồng lớn.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thường được biết đến với tính cách năng động, nhiệt tình, có thể xoay chuyển tình thế. Dù đối mặt với những khó khăn, thử thách, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Họ giỏi giao tiếp, hiểu được tầm quan trọng của sự kết nối giữa con người với nhau. Chính vì thế mà người tuổi Ngọ có nhiều bạn bè và những mối quan hệ hữu hảo.

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Từ Rằm tháng 7 Âm lịch, con giáp tuổi Ngọ được dự báo sẽ có thu nhập rủng rỉnh. Cuộc sống của họ sung túc hơn trước, khiến người khác phải ghen tỵ. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên công việc ngày càng khởi sắc.

Người muốn chuyển việc cũng được bạn bè giới thiệu chỗ làm mới. Trong khi đó người làm kinh doanh cũng tiếp cận với nhiều khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, sự nghiệp ngày càng phất lên, thu nhập dồi dào hơn trước.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường là người thông minh, khôn khéo. Họ làm gì cũng suy trước tính sau, chứ không làm việc ngẫu hứng, cảm tính. Tuy vậy, thời gian gần đây người cầm tinh con rắn không gặp điều may. Công việc của họ gặp trục trặc dẫn đến thất thoát, thiệt hại. Lúc này, con giáp tuổi Tỵ chớ nên nản lòng. Họ cần giữ vững tinh thần làm việc để sữa chữa những sai lầm.

Cuối tháng 7 Âm lịch, người tuổi Tỵ được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng. Người tuổi này được quý nhân phù trợ nên giải quyết được khó khăn. Không những thế, họ còn nhận được cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng dần.

Trong thời gian này, con giáp làm kinh doanh gặp được nhiều khách hàng, có cơ hội ký kết hợp đồng. Trong khi người trồng trọt chăn nuôi thì mùa màng tốt tươi, vật nuôi khỏe mạnh.

Trong thời gian này, tuy công việc tốt nhưng do lao lực quá độ, sức khỏe của con giáp tuổi Tỵ cũng bị ảnh hưởng. Người tuổi này cần chú ý làm việc, nghỉ ngơi điều độ. Đừng suy nghĩ tiêu cực, thay vào đó, họ cần mỉm cười và giữ tinh thần lạc quan.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo,

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