Thần Tài chốt sổ đỏ ghi tên 3 con giáp vào 12h trưa ngày 23/11: Cuộc sống thăng hoa, tình duyên viên mãn, song hỷ lâm môn, vận trình rực sáng hơn trăng rằm

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu luôn có sức bật mạnh mẽ. Họ luôn mở rộng tầm mắt để phát hiện các cơ hội tốt cho việc thăng tiến của mình. Con giáp này cũng giữ thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, tính cách kiên định, có khả năng chống lại sự cám dỗ, giúp bản thân không bị sa vào những thói hư, tật xấu.

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Trong thời điểm này, người tuổi Dậu dẫn đầu trên con đường trở nên giàu có, thanh toán mọi nợ nần. Đối với con giáp này, việc xây dựng hình tượng tốt trong mắt mọi người rất quan trọng. Họ cần mở rộng mối quan hệ, trở thành người đáng tin cậy để không bị đồng đội "cho ra rìa". Như vậy, con giáp tuổi Dậu sẽ không lo bỏ lỡ cơ hội tiến bộ. Họ sẽ không phụ lòng mọi người, đạt hiệu quả cao trong công việc, tăng thêm thu nhập, cơ hội làm giàu không xa.