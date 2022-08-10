Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng giải độc đắc, cát khí đầy nhà, tha hồ hốt vàng hốt bạc, sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 17:00

3 con giáp được Thần Tài che đỡ, sự nghiệp tài lộc cùng lúc vượng phát, làm gì cũng gặp may mắn.

Tuổi Dần

Tuổi Dần chính là con giáp có vận số may mắn hơn người. Họ nhanh nhẹn tháo vát cộng với nghị lực sống phi thường nên dù vất vả, thử thách bạn cũng dễ dàng vượt qua, không bao giờ chịu lùi bước trước khó khăn.

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng giải độc đắc, cát khí đầy nhà, tha hồ hốt vàng hốt bạc, sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Đặc biệt, trong 12 con giáp Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Người cầm tinh con Hổ có số lãnh đạo, sinh ra làm sếp nên họ thường rất thành công trong sự nghiệp. Đặc biệt, trong 12 con giáp Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn.

Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió. Vị thế của bạn trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Con giáp này cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, tài vận của người tuổi Mão đặc biệt thịnh phát, có thể nói rằng “Có muốn nghèo cũng không được”. Tài lộc của Mão phất cao như núi. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến bạn có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng giải độc đắc, cát khí đầy nhà, tha hồ hốt vàng hốt bạc, sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Do có sao “Hồng Loan” xuất hiện trong cung mệnh, nên vận đào hoa vượng phát. Những người tuổi Mão sẽ có cơ hội tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này chính là thời điểm kiếm tiền, chỉ cần người tuổi Mão không ngừng nỗ lực, biết nắm bắt thời cơ thì con giáp này sẽ không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc và có thể thoải mái chi tiêu.

Ngoài ra , do có sao “Hồng Loan” xuất hiện trong cung mệnh, nên vận đào hoa vượng phát. Những người tuổi Mão sẽ có cơ hội tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đang có vận may lớn nhất trong suốt thời gian qua. Thời gian tới, người tuổi Hợi sẽ đón nhận khá nhiều cơ hội làm ăn tốt. Bản mệnh có quý nhân giúp đỡ và từng bước tiến gần đến thành công, gây dựng sự nghiệp vững chắc.

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng giải độc đắc, cát khí đầy nhà, tha hồ hốt vàng hốt bạc, sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3
Mọi chuyện đều đang tiến triển tốt, những chuyện không may đều biến khỏi cuộc sống của người tuổi Hợi. Bản mệnh nên tự tin vào bản thân và chỉ cần một chút kỹ năng là tuổi Hợi có thể dành chiến thắng cho mình, đem về nhiều phần thưởng lớn - Ảnh minh họa: Internet

Đây sẽ là khoảng thời gian đỉnh điểm nhất mà người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn. Mọi chuyện đều đang tiến triển tốt, những chuyện không may đều biến khỏi cuộc sống của người tuổi Hợi. Bản mệnh nên tự tin vào bản thân và chỉ cần một chút kỹ năng là tuổi Hợi có thể dành chiến thắng cho mình, đem về nhiều phần thưởng lớn.

Người còn độc thân có thể gặp người tâm đầu ý hợp, chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp. Người đã có gia đình hôn nhân ngày càng hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

Qua đêm nay, thứ Tư ngày 10/8/2022, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban lộc, tài sản nhân đôi, có căn phú quý, lội ngược dòng trở thành đại gia khét tiếng

Qua đêm nay, thứ Tư ngày 10/8/2022, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban lộc, tài sản nhân đôi, có căn phú quý, lội ngược dòng trở thành đại gia khét tiếng

Qua đêm nay, thứ Tư ngày 10/8/2022, sự nghiệp của 3 con giáp này bắt đầu lội ngược, không chỉ may mắn trong công việc mà tài lộc cũng thi nhau kéo về nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp giàu có con giáp phát tài tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 12 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng