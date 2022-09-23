Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp bùng nổ lộc tài trong 2 tháng tới (10,11), thu nhập tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 07:07

3 con giáp này nên chuẩn bị tinh thần đón tiền bạc đang ùn ùn kéo về nhà, phát tài phát lộc.

Tuổi Thìn

Thìn không cần quá căng thẳng về chuyện tiền bạc vì bản mệnh đang được Thần Tài ưu ái trợ mệnh, giúp việc kiếm tiền thuận lợi hơn rất nhiều.

Trong 2 tháng sắp tới (tháng 10,11), tài khí có chuyển biến tích cực, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà giúp Thìn làm đâu thắng đó. Người làm kinh doanh có cơ hội ký kết hợp đồng với đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp. Lợi nhuận thu về được chia đều cho đôi bên nhưng về cơ bản bạn vẫn có lợi.

Tiền bạc với Thìn tuy không phải vấn đề nhưng có lúc vì quá mải mê kiếm tiền mà bản mệnh quên cả việc chăm lo cho bản thân mình.

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp bùng nổ lộc tài trong 2 tháng tới (10,11), thu nhập tăng theo cấp số nhân - Ảnh 1
Thìn không cần quá căng thẳng về chuyện tiền bạc vì bản mệnh đang được Thần Tài ưu ái trợ mệnh, giúp việc kiếm tiền thuận lợi hơn rất nhiều. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Xin chúc mừng tuổi Sửu nhé, bởi bạn chính là một trong những con giáp may mắn vào 2 tháng tới (10 và 11) khi được hưởng cát khí, quý nhân luôn vây quanh tương trợ kịp thời.

Quý nhân vận của bạn tăng nhanh, nhất là trong tháng 10. Tính cách vốn cẩn thận trong công việc giúp tuổi Sửu tránh được những sai sót không đáng có, còn rất được lòng cấp trên.

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng đang tiến triển tốt đẹp, tạo cho bản mệnh các cơ hội phát triển công việc trong tương lai, hứa hẹn sẽ có những bước đột phá tích cực sẽ xảy ra trong khoảng thời gian mà bạn lên kế hoạch.

May mắn như nhân đôi khi phương diện tình cảm của mệnh chủ khá lý tưởng. Con giáp này và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau trong nhiều vấn đề mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Để có thể được như hiện tại, trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp bùng nổ lộc tài trong 2 tháng tới (10,11), thu nhập tăng theo cấp số nhân - Ảnh 2
Tính cách vốn cẩn thận trong công việc giúp tuổi Sửu tránh được những sai sót không đáng có, còn rất được lòng cấp trên. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi bẩm sinh đã được Bồ Tát phù hộ, vận thế thường hanh thông, suôn sẻ hơn người. Con giáp này cũng là người lý tính, thực tế trong công việc và cuộc sống. Từ tháng 10 đến tháng 11, vận thế của người tuổi Hợi khởi sắc mạnh mẽ, làm việc gì cũng may mắn, đặc biệt nếu thử mua xổ số sẽ có cơ hội trúng giải thưởng không nhỏ.

Vận may cùng với trí óc thông minh, nhanh nhẹn cũng sẽ giúp cho con giáp này tận dụng được tin tức đầu tư, kinh doanh mà bạn bè là quý nhân đem lại nên sẽ có cơ hội thăng tiến cũng như thu về lợi nhuận khủng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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