Thần Tài ban lộc vàng, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', công danh nở rộ, hứng mưa lộc trời, vươn tới giàu sang

Tâm linh - Tử vi 25/03/2026 12:17

Thần Tài ban lộc vàng, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', công danh nở rộ, hứng mưa lộc trời, vươn tới giàu sang.

Tuổi Sửu

Cục diện Tam Hợp giúp cho người tuổi Sửu sẽ có được sự sáng tạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Con giáp này đạt được hiệu suất ngoài mức mong đợi nên được nhiều người nể trọng và sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Đồng thời, bạn luôn cố gắng tiết kiệm và tìm kiếm những công việc bên ngoài.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui. Người độc thân được nhiều người theo đuổi nhưng bản thân lại sợ yêu. Không những thế, bạn còn sợ cả việc phải bắt đầu mối quan hệ tình cảm mới.

Thần Tài ban lộc vàng, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', công danh nở rộ, hứng mưa lộc trời, vươn tới giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ dần tương đối ổn định. Sự cảm thông và biết lắng nghe của người tuổi này chiếm được tình cảm của nhiều người ở môi trường làm việc. Nhờ những ưu điểm này, bản mệnh đạt được nhiều bước đáng kể trên con đường công danh. Song nếu như con giáp muốn có được nguồn thu nhập rủng rỉnh thì chắc chắn sẽ cần có sự nỗ lực trong việc kiếm tiền nhiều hơn nữa.

Vận trình tình cảm ít có xáo trộn. Sự cảm thông, thấu hiểu giúp bạn và người ấy hạn chế được ít nhiều tranh cãi không cần thiết. Hạnh phúc là do mỗi người tự cảm nhận, tạo dựng nên đừng để bị chi phối bởi bất cứ điều gì.

Thần Tài ban lộc vàng, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', công danh nở rộ, hứng mưa lộc trời, vươn tới giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra tiến triển tốt đẹp và hanh thông. Các hành động và suy nghĩ của người tuổi này luôn đưa ra lựa chọn tốt nhất cho công việc. Ngoài ra, bản mệnh làm việc cẩn thận, tỉ mỉ nên kết quả được đạt có thể vượt ngoài mong đợi.

Vận trình tình duyên bình hòa. Những cặp đôi có chút không hài lòng về nhau do có sự khác biệt trong thói quen. Những bạn độc thân nên thay đổi không gian thư giãn, đến những nơi đông người để có cơ hội gặp được người yêu phù hợp.

Thần Tài ban lộc vàng, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', công danh nở rộ, hứng mưa lộc trời, vươn tới giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài báo mộng hoàng kim sau ngày 26/3/2026, 3 con giáp 'hóa phượng hoàng lửa', sự nghiệp tăng tiến, tài khoản nhảy số ầm ầm

Thần Tài báo mộng hoàng kim sau ngày 26/3/2026, 3 con giáp 'hóa phượng hoàng lửa', sự nghiệp tăng tiến, tài khoản nhảy số ầm ầm

Thần Tài báo mộng hoàng kim, 3 con giáp 'hóa phượng hoàng lửa', sự nghiệp tăng tiến, tài khoản nhảy số ầm ầm.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 6 giờ 50 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 9 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng