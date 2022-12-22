Người tuổi Mùi thường gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, nếu không phải là người giàu có thì cũng giữ vị trí quan trọng trong xã hội. Đa số những người tuổi Mùi đều có chức có quyền, tuy nhiên có giai đoạn vận may không chiếu cố nên họ phải đối mặt với không ít khó khăn.

Trời sinh những người tuổi Mùi có tính cách mạnh mẽ, con giáp này luôn mưu cầu sự giàu có và quyền lực.

Trong tháng 12 âm lịch này, tuổi Mùi không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ. Bước sang năm mới 2023, tuổi Mùi sẽ xây dựng sự nghiệp vững chắc, tài vận ngày càng dồi dào, cuộc sống thăng hoa rực rỡ khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, trong năm Nhâm Dần 2022, tuổi Mùi gặp được nhiều cơ hội tốt nhưng không tìm được thời cơ tốt để phát huy, nhưng đến tháng 12 âm lịch tới đây, sẽ là thiên thời địa lợi nhân hòa, tuổi Mùi chỉ cần phát huy hết thế mạnh vốn có thì sẽ đổi đời.

Tuổi Thìn

Đối với tuổi Thìn, rũ bỏ những khó khăn và cả tiểu nhân quấy phá cản đường, hay những áp lực phải chịu đựng trước đó, bước sang tháng 12 âm lịch này, bản mệnh có con đường tài lộc suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ vào nhà.

Trong tháng cuối cùng của năm Nhâm Dần, tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế.

Ảnh minh họa: Internet

Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Trời phú cho người tuổi Thìn không chỉ sở hữu sự lanh lợi, sáng suốt, mà còn may mắn có bản lĩnh dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn.

Cũng chính bởi tham vọng này, Thìn có thể dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường.

Tuổi Hợi

Bước sang tháng 12 âm lịch này, người tuổi Hợi được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong thời gian này, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Hợi đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Người theo nghiệp kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Bản mệnh tuổi Hợi sẽ vô cùng may mắn có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng. Với những người làm công ăn lương cũng rất dễ dàng được cất nhắc lên những vị trí cao hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!