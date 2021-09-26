Thần May Mắn phù trợ cho 3 con giáp trong tuần mới (27/9 - 3/10), bắt tay làm việc gì cũng thành công rực rỡ, tiền về chật két

Tâm linh - Tử vi 26/09/2021 13:00

Bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công khiến người ngoài ngưỡng mộ, tất cả là nhờ bạn đã cố gắng không ngừng.

Tuổi Thìn

Xin chúc mừng người tuổi Thìn trở thành con giáp may mắn được điểm danh đầu tiên. Trong tuần mới, mọi việc đều phát triển theo hướng mà bạn mong muốn. Trên phương diện sự nghiệp, bạn rất sáng tạo và chịu khó phát huy năng lực ở nhiều lĩnh vực khác nhau và điều này chắc hẳn sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ với lãnh đạo của bạn đấy.

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Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện đời sống tình cảm, con giáp tuổi Thìn cũng có nhiều niềm vui, mối quan hệ của bạn có dấu hiệu thăng hoa và chuyển sang cấp độ mới. Những lời hứa hẹn cũng có thể giúp bạn cảm thấy tự tin với hướng đi của hai người, dù khó khăn có ập đến thì bạn tin rằng hai người cũng sẽ cùng chung sức giải quyết.

Thái Âm cát tinh trợ mệnh khiến nhân duyên của bản mệnh càng thêm phần hanh thông, thuận lợi. Khi chuyện tình cảm của bạn được gia đình hai bên ủng hộ, bạn cũng cảm thấy tự tin hơn với quyết định của mình.

Tuổi Sửu

Thiên Tài xuất hiện là một dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với người tuổi Sửu trên phương diện tài lộc. Bản mệnh vốn là người năng động nên luôn chủ yếu kiếm thêm nguồn thu phụ. Trong tuần mới này, sự chăm chỉ của bạn sẽ được trả công xứng đáng.

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Ảnh minh họa: Internet

Một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ vào thời điểm này. Bạn hãy có cách chi tiêu số tiền hợp lý, đừng tiêu xài phung phí, bừa bãi, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh như thế này nha. Thủy sinh Mộc cho thấy bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Quan hệ giữa hai vợ chồng hài hòa, bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, không che giấu bất cứ điều gì.

Tuổi Tị

Thực Thần dự báo những may mắn đang đến với con giáp tuổi Tị ngày một gần hơn. Ai đó sẽ đem đến cho bản mệnh nguồn năng lượng dồi dào, đầy sức mạnh, giúp cho bạn có thêm nghị lực và sự tự tin khi dấn thân trải nghiệm. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời mà bạn có được nhé.

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Ảnh minh họa: Internet

Thổ - Hỏa tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của bạn thuận lợi hơn bao giờ hết, một số tính toán tuy không ăn khớp nhưng lại tốt hơn cho bạn. Người độc thân lúc này đào hoa rực rỡ, nhiều người hỏi thăm, ngỏ ý muốn hẹn hò.

Ngũ hành tương sinh dự báo tình hình sức khỏe của bạn đang được cải thiện rõ rệt, bạn đã điều chỉnh lại chế độ ăn uống của mình, thói quen mới này được hình thành rất tốt, hỗ trợ cho quá trình chữa bệnh của bản mệnh.
(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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