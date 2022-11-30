Thần đồng tiên tri dự đoán, ngày 1/12/2022 những con giáp sau nhận lộc Trời ban, công danh thuận lợi, làm ăn phát đạt, cuộc sống vô cùng viên mãn

Đúng ngày mai (1/12), 3 con giáp may mắn phúc khí ngất trời, vận trình thăng tiến. Bản mệnh có được cuộc sống dư dả, sung túc.
- Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa 30/11, 3 con giáp ngửa mắt hứng mưa tiền, may mắn chất cao như núi, nắm bắt thời cơ là trúng độc đắc, cuộc sống ngập tràn niềm vui, hạnh phúc
- Kể từ ngày mai (30/11), 3 con giáp là 'cỗ máy in tiền', phất lên giàu khủng, có khả năng trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm
Tuổi Mùi
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi nhanh nhẹn, linh hoạt và dễ thích nghi. Trong công việc, họ tìm nhiều cách khác nhau để kiếm tiền. Vì vậy, con giáp này có thể làm nhiều nghề, nhiều việc cùng một lúc, đó chuyện bình thường. Thời gian gần đây, công việc của người tuổi Mùi có chút khó khăn, rối ren. Tuy vậy, người tuổi này vẫn giữ được sự bình tĩnh.
Đúng ngày mai (1/12) con giáp tuổi Mùi vượt qua mọi khó khăn, giải quyết vấn đề hiệu quả. Họ được quý nhân phù trợ nên sớm vượt qua thử thách, đạt được thành tựu. Người làm kinh doanh có tầm nhìn xa, đầu tư đâu sinh lời đó.
Trong khi đó, người muốn thay đổi công việc cũng sẽ tìm được công việc đúng như mong đợi. Người tuổi này sớm thích nghi với môi trường làm việc mới, dốc hết sức vì công việc. Con giáp tuổi Mùi vượng đường thăng tiến, sớm có được thu nhập như mong đợi.
Tuổi Hợi
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là con giáp hiền lành, biết đối nhân xử thế. Tuy vậy, người tuổi này thường thích sống an phận, thích cuộc sống ổn định. Người tuổi này thân thiện, gần gũi với mọi người nên được nhiều người yêu mến.
Tử vi 12 con giáp dự đoán, ngày mai sẽ là lúc tài vận, may mắn của người tuổi Hợi bùng phát, lý do là bởi một thời khắc quan trọng trong cuộc đời họ sẽ được mở ra. Người tuổi Hợi được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng. Người tuổi này được quý nhân phù trợ nên giải quyết được khó khăn. Không những thế, bản mệnh còn nhận được cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng dần.
Đặc biệt, người tuổi Hợi có khả năng sẽ gặp được một quý nhân lớn. Nhờ sự giúp đỡ của người này, người tuổi Hợi được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp thành công, kiếm được bội tiền, việc thăng quan tiến chức trở nên thuận lợi, thu nhập theo đó mà tăng lên vùn vụt.
Tuổi Dậu
Tuổi Dậu có tính cách thẳng thắn, chính trực. Con giáp này biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, con giáp này là người chăm chỉ, siêng năng. Họ biết cách xây dựng, vun đắp các mối quan hệ. Nhờ đó, tuổi Dậu có thể tìm kiếm nhiều cơ hội đổi đời.
Người tuổi Dậu không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Càng gian nan họ lại càng có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, học hỏi nhiều kinh nghiệm, làm bàn đạp cho sự phát triển về sau.
Tử vi dự báo rằng, đúng ngày mai, con giáp này có thể đón nhận bước ngoặt lớn. Nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân thì tuổi Dậu sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tiền của gia tăng đều đều. Thời gian tới nhất định có gặt hái lớn.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.