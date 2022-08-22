Thần đồng tiên tri dự đoán 3 con giáp này 99% rạng sáng 23/8 tiền vô như nước sông Đà, sức khỏe tràn trề, công danh vinh hiển, một bước thăng hoa có nhà lầu xe sang người đưa kẻ đón

Tử vi rạng sáng 23/8 dự đoán tuổi Tý có Chính Tài trợ mệnh nên làm việc gì cũng chắc chắn, cần cù. Trong khi bao người đang chán ngán với công việc hiện tại thì con giáp này lại kiên cường, tự động viên bản thân cố gắng nên được sếp cất nhắc tăng lương là điều dĩ nhiên.

Được Tam Hợp nâng đỡ nên Tý ăn nói khéo léo, các mối quan hệ xã giao rất thuận lợi. Con giáp này đi đâu cũng được mọi người quý mến, dù đôi lúc có chút trầm tính nhưng rất biết cân bằng các mối quan hệ, sống biết điều.

Nhưng mặt tài vận ảnh hưởng bởi cục diện Thổ khắc Thủy nên khi đi ra ngoài phải cẩn thận, chấp hành luật giao thông để không bị công an phạt tiền. Đi làm Tý nhớ bảo quản tài sản cá nhân kỹ càng, không để xe lung tung.

Tử vi rạng sáng 23/8 dự đoán tuổi Tý có Chính Tài trợ mệnh nên làm việc gì cũng chắc chắn, cần cù. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình tình duyên của người tuổi Tỵ từ rạng sáng 23/8 phải vô cùng cẩn trọng. Trong tình yêu ai cũng cần có khoảng không gian nhất định. Vì vậy, đừng lúc nào cũng cố gắng kiểm soát cuộc sống của người yêu.

Tử vi phương Đông dự đoán về công việc, bạn có một số xích mích với lãnh đạo. Người tuổi Tỵ cần tôn trọng cấp trên, nếu không sẽ tự gây hoạ trong thời gian tới. Về mặt tài vận, con giáp này hãy đầu tư một cách thận trọng và trước tiên cần làm tốt công tác phân tích rủi ro.

Vận trình tình duyên của người tuổi Tỵ từ rạng sáng 23/8 phải vô cùng cẩn trọng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của tuổi Mão từ rạng sáng 23/8 chuyển biến theo hướng vô cùng khả quan. Quý nhân nâng bước giúp người tuổi Mão có thể nhanh chóng hoàn thành các hạng mục đề ra trong công việc. Tuy vậy, sự chủ quan có thể ảnh hưởng tới những cơ hội mà con giáp này có thể nắm bắt.

Vận trình tình cảm buồn vui thất thường. Nỗ lực vun vén tình cảm này không may chưa thể chạm tới trái tim của người kia. Khi một trong hai không còn muốn giải thích chuyện gì thì cũng là lúc tình cảm dễ đổ vỡ nhất.

Vận trình tài lộc gặp may. Cơ hội kiếm tiền đặt ra trước mắt, nếu không tập trung sẽ bỏ lỡ lúc nào không hay.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Mão từ rạng sáng 23/8 chuyển biến theo hướng vô cùng khả quan. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.