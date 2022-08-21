Thần đồng tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp này muốn vàng được vàng, cầu nhà được nhà, sung túc an nhàn, thảnh thơi không lo nghĩ trong ngày 22/8/2022

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 14:42

3 con giáp này sự nghiệp mỹ mãn, thu lợi dồi dào, thành công êm đẹp, công danh thuận lợi.

Tuổi Tuất

Ngày 22/8/2022 được cho là ngày may mắn nhất của người tuổi Tuất. Trong thời gian này, bản mệnh sẽ bước vào cục diện "danh lợi song thu". Không chỉ mặt tài chính, sự nghiệp cũng vô cùng mỹ mãn.

Theo tử vi 12 con giáp, dù cho dù là học tập hay công việc, người tuổi Tuất đều đạt được những kết quả tốt nhất, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Con giáp này cũng có được nguồn thu dồi dào từ công việc chính ổn định và từ những khoản đầu tư thông minh.

Thần đồng tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp này muốn vàng được vàng, cầu nhà được nhà, sung túc an nhàn, thảnh thơi không lo nghĩ trong ngày 22/8/2022 - Ảnh 1
Ngày 22/8/2022 được cho là ngày may mắn nhất của người tuổi Tuất. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Vận trình tử vi ngày 22/8/2022 của người tuổi Thân được điềm báo là có đường tài lộc hanh thông vượng phát vô cùng. Dễ có may mắn kéo đến, chuyện tiền bạc dễ bề chi tiêu và có thể có được nguồn tài lộc tốt trong tay. Đặc biệt là tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn trong những quyết định của mình. Mọi thứ sẽ đến rất tự nhiên và khiến cho tuổi Thân cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Khả năng bạn có được vận suôn sẻ và cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình. Gặp chuyện khó khăn có người nâng đỡ nên tử vi đầu tuần sau của bạn rất ổn định. Một năm với những nỗ lực và có thể đặt ra những mục tiêu cũng như lên kế hoạch bạn sẽ có được kết quả tốt nhất.

 

Tuổi Dần

Trong bất kì hoàn cảnh nào, tuổi Dần vẫn có thể một mình đương đầu với mọi thứ và giải quyết êm đềm. Họ hiểu được giá trị của cuộc sống này, thất bại ở đâu thì đứng lên ở đó, nên dù có khó khăn nhưng tuổi Dần vẫn rất kiên cường và mạnh mẽ.

Ngày 22/8/2022, tuổi Dần đặc biệt gặp được nhiều may mắn hơn. Họ bắt đầu có cơ hội gặp được nhiều người tốt, có khả năng giúp đỡ nhiều trong công việc. Không những thế, đường tài vận trong tháng này cũng tăng vọt đáng kể, chuyện tốt cứ tự động tìm đến, bản mệnh sẽ may mắn, thậm chí có khả năng mua nhà mua xe.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Chủ nhật cuối tuần, 3 con giáp tài lộc rạng rỡ, túi tiền rủng rỉnh, mua sắm thả ga, không lo về giá

Chủ nhật cuối tuần, 3 con giáp tài lộc rạng rỡ, túi tiền rủng rỉnh, mua sắm thả ga, không lo về giá

Tử vi dự báo, chủ nhật cuối tuần có 3 con giáp số phát tài, tiền chật ví, sắm đồ hàng hiệu mà không cần nhìn giá

Xem thêm
Từ khóa:   con giáo tuổi thân tuổi dần

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 2 giờ 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 4 giờ 13 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi