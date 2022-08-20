Chủ nhật cuối tuần, 3 con giáp tài lộc rạng rỡ, túi tiền rủng rỉnh, mua sắm thả ga, không lo về giá

Về tài lộc, con giáp này cũng có những cơ hội lớn. Càng về cuối tuần, tài lộc càng sáng khi có Thiên Tài và Chính Tài nhập cục. Dù là người làm công ăn lương hay tự kinh doanh, tuổi Dậu đều có cơ hội tăng thêm thu nhập, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt.

Theo tử vi , tuần vừa qua là khoảng thời gian nhiều tin vui đến với người tuổi Dậu. Về công việc, con giáp này có những ngày tháng thỏa sức với những đam mê, sáng tạo của ban thân mình. Đầu tuần, Thiên Ấn xuất hiện mang lại hứng khởi trong lao động cho những người tuổi Dậu.

Theo dõi tử vi 12 con giáp cuối tuần này, người tuổi Ngọ dễ tìm được cơ may phát tài bởi bản mệnh được Thần Tài ở bên hỗ trợ. Cả 2 ngày cuối tuần, tài lộc đều theo bản mệnh về nhà, chẳng quản ngại bất cứ điều gì.

Con giáp này tìm được quý nhân trợ giúp, nhờ thế mà việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn và trở thành con giáp phát tài cuối tuần này khi được Thần Tài nâng đỡ trong ngày chủ nhật, làm gì cũng thuận lợi hanh thông vô cùng.

Thậm chí sự may mắn của con giáp này còn thể hiện ở việc có người tự mang tiền tới trao tận tay cho tuổi Ngọ. Cuối tuần này cả 2 ngày Tài Thần đều nằm ở hướng Chính Tây, mệnh chủ nên chọn đó làm hướng xuất hành cho mình.

Bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn và trở thành con giáp phát tài cuối tuần này khi được Thần Tài nâng đỡ trong ngày chủ nhật, làm gì cũng thuận lợi hanh thông vô cùng. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Cuối tuần này những người tuổi Thân không cần chú trọng quá đến tài chính, bởi họ sẽ gặp may mắn nhiều về tiền bạc, chỉ cần hứng lên họ có thể thằng tay tiêu tiền mà không suy nghĩ.

Cuối tuần cũng là lúc sự nghiệp thần tài sẽ luôn bênh cạnh họ giúp mang lại nhiều may mắn và thuận lợi trong việc làm ăn kiếm về nhiều lợi nhuận. Cuộc sống sẽ đi theo một lộ trình may mắn khiến cho người tuổi Thân vô cùng hạnh phúc.

Dự báo vào cuối tuần này, tuổi Thân nhận muôn vàn lời khen từ cấp trên của bạn, trao cho bạn cơ hội lớn, thăng chức thăng quyền. Đã cao còn cao hơn cộng thêm thưởng nóng cho tinh thần làm việc của bạn.

Cuối tuần cũng là lúc sự nghiệp thần tài sẽ luôn bênh cạnh họ giúp mang lại nhiều may mắn và thuận lợi trong việc làm ăn kiếm về nhiều lợi nhuận. Cuộc sống sẽ đi theo một lộ trình may mắn khiến cho người tuổi Thân vô cùng hạnh phúc. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm