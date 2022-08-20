Liên tiếp 3 ngày tới (21, 22, 23/8), phú quý 'chạm đỉnh' 9 tầng mây, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, bội thu tài lộc, tiền của dư dôi, vạn sự hoàn mỹ

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 21:28

Theo tử vi 12 con giáp, trong liên tiếp 3 ngày tới (21, 22, 23/8), vận mệnh của 3 con giáp ngược dòng thành công, tiền tài bội thu, vạn sự như ý.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp có nói, những người tuổi Mão khá nhạy cảm, cảnh giác cao độ và suy nghĩ, hành động rất thận trọng. Trí thông minh cũng giúp họ luôn hướng suy nghĩ về tương lai, xem xét, cân nhắc về những mối nguy cơ có thể xuất hiện.

Liên tiếp 3 ngày tới (21, 22, 23/8), người tuổi Mão sẽ liên tục gặp vận may về tiền bạc lẫn sự nghiệp. Cụ thể, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi đối với người tuổi Mão. Trong công việc, con giáp may mắn này sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo mới, đưa ra kế hoạch hay mục tiêu phát triển lâu dài, từ đó con đường sự nghiệp cũng rộng mở hơn nhiều.

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Liên tiếp 3 ngày tới (21, 22, 23/8), người tuổi Mão sẽ liên tục gặp vận may về tiền bạc lẫn sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Liên tiếp 3 ngày tới (21, 22, 23/8), tuổi Dậu nhờ cát tinh chiếu mệnh nên thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, với những người tuổi Dậu làm kinh doanh dù phải vất vả ngược xuôi nhưng sẽ được hưởng thành quả xứng đáng.

Với những người tuổi Dậu vẫn còn làm công ăn lương cũng có những bước tiến nhất định trong công việc; những cố gắng của con giáp này sẽ được cấp trên công nhận, thậm chí có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

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Liên tiếp 3 ngày tới (21, 22, 23/8), tuổi Dậu nhờ cát tinh chiếu mệnh nên thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, sự mạnh mẽ, cá tính chính là chìa khóa mang lại thành công cho người tuổi Dần. Họ kiên quyết, khẳng khái và luôn toàn tâm toàn ý cho công việc, sự nghiệp nên người khác dù dùng mọi chiêu trò cũng không thể hãm hại được Dần, càng không thể khiến con giáp này thất bại.

Liên tiếp 3 ngày tới (21, 22, 23/8), vận phú quý của người tuổi Dần sẽ ngày càng vượng, tài lộc hưng thịnh, làm ăn vượng phát. Đặc biệt, trong thời gian này, người tuổi Dần sẽ có được vận may hiếm có giúp số dư trong tài khoản của Dần tăng vùn vụt.

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Liên tiếp 3 ngày tới (21, 22, 23/8), vận phú quý của người tuổi Dần sẽ ngày càng vượng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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