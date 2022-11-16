Thần đồng tiên tri chắc nịch phán 3 con giáp 99% trúng Độc Đắc vào đúng 18h tối Thứ 5 ngày 17/11: Tài lộc sáng như cầu vàng, May Mắn quấn thân, vận trình khởi sắc, vàng bạc đầy két, tiền vào tới tấp

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 00:10

Từ khung giờ này, nhờ lộc trời ban, những con giáp sau sẽ vô cùng may mắn, có cơ hội kiếm tiền cực khủng, vạn sự như ý, đổi đời chỉ trong một đêm.

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Chẳng cần lao lực, cũng không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi Tỵ ào ào như thác đổ vào nhà khiến ai cũng ghen tỵ.

Thần đồng tiên tri chắc nịch phán 3 con giáp 99% trúng Độc Đắc vào đúng 18h tối Thứ 5 ngày 17/11: Tài lộc sáng như cầu vàng, May Mắn quấn thân, vận trình khởi sắc, vàng bạc đầy két, tiền vào tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi chỉ rõ, từ khung giờ này nhờ có sao Tinh Tú chiếu mệnh Tỵ sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Trong thời gian này, tuổi Tỵ đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Tỵ hưởng vinh hoa phú quý. Người tuổi này nỗ lực hết mình sẽ đạt được những thành quả xứng đáng. Những người có ý định chuyển việc sẽ sớm tìm được công việc tốt hơn. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì những thương vụ đều may mắn, xuôi chèo mát mái, thu về nguồn lợi nhuận lớn.

Tuổi Tý

Xin chúc mừng tuổi Tý khi bạn chính là con giáp dễ thăng tiến từ khung giờ này. Bản mệnh được Tam Hội nâng đỡ nên vận trình công việc khá lớn. Bản mệnh có tài năng nên được cấp trên tạo điều kiện cho thể hiện và phát huy. Đây chính là bàn đạp vững chắc cho bạn trong tương lai.

Thần đồng tiên tri chắc nịch phán 3 con giáp 99% trúng Độc Đắc vào đúng 18h tối Thứ 5 ngày 17/11: Tài lộc sáng như cầu vàng, May Mắn quấn thân, vận trình khởi sắc, vàng bạc đầy két, tiền vào tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy sự năng động và tự tin đã giúp bạn bắt tay vào mọi việc một cách nhanh nhẹn, cuối cùng cũng tạo cho mình cơ hội để tỏa sáng. Tuy nhiên, Tý đừng vì thích thể hiện mà không quan tâm tới cảm nhận của người khác nhé. Hãy luôn giữ thái độ khiêm nhường để tự bảo vệ mình.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình thâm trầm, ít nói. Họ đủ tài năng và kiên trì để làm bất cứ công việc nào mà không bỏ cuộc giữa chừng. Con giáp này không thích tranh cãi với người khác và luôn làm mọi việc một cách âm thầm chứ không khoe mẽ, khoa trương. Người tuổi này thường lập kế hoạch chi tiết, cẩn thận trước khi làm bất cứ việc gì.

Thần đồng tiên tri chắc nịch phán 3 con giáp 99% trúng Độc Đắc vào đúng 18h tối Thứ 5 ngày 17/11: Tài lộc sáng như cầu vàng, May Mắn quấn thân, vận trình khởi sắc, vàng bạc đầy két, tiền vào tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, con giáp tuổi Dậu được dự báo sẽ có tài lộc cực vượng, quý nhân đến nhà. Họ được tạo điều kiện phát triển sự nghiệp, thể hiện tài năng. Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Dậu có thể phát huy hết thế mạnh của mình và đạt được những thành tựu vượt bậc trong vòng 2 tuần tới.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Thần Tài đến thăm, Quý Nhân kết bạn với 3 con giáp vào đúng 13h chiều Thứ 4 ngày 16/11: Ngồi mát ăn bát vàng, hưởng hết ‘Ân Phúc’ trời đất, gom sạch ‘Lộc Lá” của thiên hạ, rủng rỉnh phát tài

Thần Tài đến thăm, Quý Nhân kết bạn với 3 con giáp vào đúng 13h chiều Thứ 4 ngày 16/11: Ngồi mát ăn bát vàng, hưởng hết ‘Ân Phúc’ trời đất, gom sạch ‘Lộc Lá” của thiên hạ, rủng rỉnh phát tài

Ganh tị với 3 con giáp có số hưởng nhất, bất ngờ nhận lộc liền tay, may mắn đổi đời. Bất ngờ nhận được phần tiền thưởng hậu hĩnh, từ giờ đến cuối tháng luôn rủng rỉnh phát tài.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 17/11 tử vi 12 con giáp ngày 17/11 tu vi ngay 17/11

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 1 giờ 27 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 2 giờ 27 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 3 giờ 27 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách