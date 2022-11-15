Đúng 14h chiều Thứ 4 ngày 16/11 là thời điểm Tam Hợp của 3 con giáp: Thay số đổi vận, vùng lên ngoạn mục, thẳng tiến ‘kho tiền’, vơ hết vàng bạc, gánh Lộc rủng rỉnh về nhà

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 04:50

Tử vi dự báo 3 con giáp có tên dưới đây phất lên như diều gặp gió, làm gì cũng thành công thắng lợi, ái tình đào hoa tăng cao chót vót, đại hỷ lâm môn, được thần may mắn ưu ái bậc nhất.

 

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thường tạo được ấn tượng tốt với người khác bởi sự năng động, nhiệt tình. Họ là những người yêu sự tự do, không thích bị bó buộc, đi đến đâu cũng được mọi người quý mến, có nhiều bạn bè. Cũng giống như những người khác, người tuổi Ngọ cũng có những khuyết điểm nhất định như nóng vội, thiếu kiên nhẫn song họ đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện mình hơn.

Đúng 14h chiều Thứ 4 ngày 16/11 là thời điểm Tam Hợp của 3 con giáp: Thay số đổi vận, vùng lên ngoạn mục, thẳng tiến ‘kho tiền’, vơ hết vàng bạc, gánh Lộc rủng rỉnh về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, người tuổi này sẽ vượng quý nhân hơn, đi đâu làm gì cũng có quý nhân dõi theo, dẫn đường chỉ lối. Họ sẽ không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền, thách thức nhanh chóng trở thành cơ hội. Người tuổi Ngọ cần tận dụng tốt cơ hội và học hỏi thêm những kỹ năng, kinh nghiệm quý báu cho sự phát triển sau này.

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn tìm kiếm cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn, sung túc. So với những con giáp khác, người tuổi Dần có nhiều tham vọng và họ luôn muốn có được cơ ngơi vững chắc ổn định, một sự nghiệp mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.

Đúng 14h chiều Thứ 4 ngày 16/11 là thời điểm Tam Hợp của 3 con giáp: Thay số đổi vận, vùng lên ngoạn mục, thẳng tiến ‘kho tiền’, vơ hết vàng bạc, gánh Lộc rủng rỉnh về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, những người tuổi Dần hãy chuẩn bị tinh thần vì mọi thứ cuối cùng cũng khổ tận cam lai, bao thử thách gian truân rồi cũng được giải quyết ổn thỏa. Từ giai đoạn này trở đi, những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp không những thăng hoa mà tài vận cũng dồi dào.

Tuổi Tuất

Thời điểm này có Chính Tài trợ lực, tuổi Tuất đi làm tự tin hơn hẳn. Bạn biết được rằng công sức mình bỏ ra sẽ được đền đáp nên sẽ cống hiến hết mình cho công việc. Nếu đang có ý định đi học ngoại ngữ, học thêm kỹ năng hoặc bằng cấp mới thì nên làm nhanh.

Đúng 14h chiều Thứ 4 ngày 16/11 là thời điểm Tam Hợp của 3 con giáp: Thay số đổi vận, vùng lên ngoạn mục, thẳng tiến ‘kho tiền’, vơ hết vàng bạc, gánh Lộc rủng rỉnh về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh mang lại cho con giáp này sự kiên trì, bền bỉ và mạnh mẽ hiếm có. Dù không quá hanh thông nhưng tuổi Tuất biết cách chống đỡ và động viên đồng nghiệp cùng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Thần Tài bung tỏa vận may, đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11: 3 con giáp đại cát đại lợi, hút sạch tài vận thiên hạ, gây dựng núi tiền núi bạc

Thần Tài bung tỏa vận may, đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11: 3 con giáp đại cát đại lợi, hút sạch tài vận thiên hạ, gây dựng núi tiền núi bạc

Tử vi đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11 báo 3 con giáp có tiền đồ xán lạn, công danh đắc ý, phú quý vận vào thân.

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