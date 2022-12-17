Tết đến xuân về rộn ràng đón lộc: 3 con giáp vào Tết Dương Lịch phất nhanh vù vù, có tiền có quyền, người thương kẻ mến, đại cát đại lợi

Tuổi Ngọ cuối cùng cũng được như ý nguyện khi cấp trên ngỏ lời muốn thăng chức cho bạn. Là người chăm chỉ, chịu khó, mang lại nhiều lợi ích cho công ty còn nổi trội hơn tất cả những đồng nghiệp khác, không có lý do gì tuổi Ngọ không được trọng dụng. Đã vậy thời gian này bạn còn có ý định chuyển việc nên cấp trên nhất định sẽ không bao giờ để tuột mất một người tài.

Tính tình ngọ hào sảng, ngoại giao tốt lại có nhiều tài lẻ, cực kì hợp với công việc lãnh đạo. Người lãnh đạo không những phải có chuyên môn còn có đức và có cả bản lĩnh, tố chất ngoại giao. Vào Tết Dương Lịch tới đây sẽ là những ngày cực kì hanh thông của bạn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cởi mở, thẳng thắn, là người “nghĩ gì nói nấy”, không thích lươn lẹo. Nhưng do suy nghĩ đơn giản nên đôi khi con giáp này phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Vào Tết Dương Lịch, được thần may mắn phù hộ nên mọi việc đều vô cùng thuận lợi, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui đặc biệt là tin vui về tiền bạc. Người tuổi Tuất sẽ có cơ hội trúng xổ sổ hoặc trúng thưởng với quà tặng có giá trị lớn.

Tuổi Mão

Trời phú cho người tuổi Mão sự lanh lợi, sáng suốt và may mắn. Con giáp này dám nghĩ dám làm, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn. Cũng chính nhờ tham vọng này, tuổi Mão có thể tìm được nhiều cơ hội phát triển.

Tử vi dự báo rằng vào Tết Dương Lịch, tài lộc của con giáp này được Thần Tài phù trợ nên phất lên như diều gặp gió. Bản mệnh có thể không ngờ được mình có thể nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền như vậy.

Thời vận đến, con đường tài lộc của tuổi Mão sẽ tăng tiến nhanh chóng. Bản mệnh rủ bỏ những khó khăn, áp lực cũng như tiểu nhân quấy phá trong thời gian trước đó để đón con đường tài lộc suôn sẻ.

Người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội tìm được hướng đi mới. Người làm công ăn lương có thể nhận những khoản thưởng lớn, tiền lương tăng lên như mong đợi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.