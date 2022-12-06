Tài vận của 3 con giáp ngày 14/11 âm lịch: Người bất ngờ phát tài, người thăng hoa bất ngờ, người phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 06/12/2022 09:59

Tài vận trong ngày 14/11 âm lịch của 3 con giáp có nhiều sự biến động tốt đẹp.

Tuổi Thân

Thầy phong thủy bật mí đúng ngày 14/11 âm lịch, người tuổi Thân đón nhận nhiều tin tích cực. Con giáp này không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc vì thu nhập của bạn rất khả quan.

Người làm nghề kinh doanh có tài lộc vô cùng dồi dào. Cụ thể họ được nhiều sự mến mộ đến từ sếp về tinh thần và trách nhiệm làm việc trong công ty nên sắp tới Thân không chỉ được tin tưởng trong nhiều dự án lớn mà họ còn được xem xét tăng lương.

Tuy nhiên bản mệnh cũng đừng vì vậy mà chủ quan mà tỏ ra lơ đễnh trong khoảng thời gian tới rồi đánh mất đi cơ hội của mình.

Tài vận của 3 con giáp ngày 14/11 âm lịch: Người bất ngờ phát tài, người thăng hoa bất ngờ, người phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Thầy phong thủy bật mí đúng ngày 14/11 âm lịch, người tuổi Thân đón nhận nhiều tin tích cực. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Thầy phong thủy bật mí ngày 14/11 âm lịch, con đường hậu vận của người tuổi Mão là vô cùng thuận lợi, sự nghiệp ngày càng cải thiện. Bản mệnh nên tin tưởng vào bản thân mình, tinh thần làm việc tốt có thể gây ấn tượng tốt với quý nhân hoặc người làm lãnh đạo.

Vì vậy Mão hãy nắm bắt cơ hội trong giai đoạn này để tránh những tiếc nuối sau này. Đây chính là khoảng thời gian tươi sáng nhất sẽ đến với tuổi Mão theo nhiều cách khác nhau.

 

Tuổi Tuất

Khi còn trẻ, những người tuổi Tuất gặp phải nhiều chông gai trong sự nghiệp, đặc biệt là những người muốn khởi nghiệp khi không có vốn để xoay vòng. Vì vậy, dù họ có chăm chỉ đến đâu cũng khó có thể đạt được những bước tiến trong sự nghiệp.

Thầy phong thủy bật mí ngày 14/11 âm lịch, khoảng thời gian này khá may mắn với người tuổi Tuất trên con đường công danh sự nghiệp. Những thói quen tốt của bạn trong công việc sẽ ngày được cải thiện và có hiệu quả cao hơn.

Công việc kinh doanh vốn đang gặp khó khăn cũng đừng vội lo khi có sự xuất hiện của quý nhân chỉ đường dẫn lối, giúp Tuất dễ dàng vượt qua bế tắc và có được cho mình những cơ hội mới để làm ăn kinh doanh.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Liên tiếp trong 4 ngày (7, 8, 9 và 10/12/2022), Thần Tài báo mộng trong đêm: Thời hoàng kim của 3 con giáp đã đến, tài lộc vượng phát, cuộc sống viên mãn, đón nhận nhiều tài lộc

Liên tiếp trong 4 ngày (7, 8, 9 và 10/12/2022), Thần Tài báo mộng trong đêm: Thời hoàng kim của 3 con giáp đã đến, tài lộc vượng phát, cuộc sống viên mãn, đón nhận nhiều tài lộc

Vào những ngày này, Thần Tài mỉm cười ban lộc cho 3 con giáp. Từ nay vận xui lùi xa, may mắn tìm đến, sự nghiệp thăng hoa, giàu cực khủng, nợ nần trả hết trong nốt nhạc.  

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi mão tuổi tuất

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an