Tài lộc, may mắn kéo đến "ào ào", cơ ngơi vũng chắc, trăm sự cát lợi khi nhà sở hữu các nàng giáp may mắn có Thần Tài "chống lưng" này

Phụ nữ tuổi Mão tính tình dịu dàng, nho nhã, hào sảng, trước khi kết hôn thì tài vận rất tốt. Sau khi kết hôn thì vượng phu ích tử, người này còn hay có tướng mặt phúc hậu và thân hình khá đầy đặn. Con giáp nữ vốn có tài hoa và năng lực xuất sắc nên có thể tương trợ bạn đời xây dựng sự nghiệp, đương nhiên sẽ trở thành người vợ phúc hậu đích thực.

Mão hiền lành, nhẫn nhịn, giỏi dạy con, ân cần với chồng, có thể giúp cho sự nghiệp của chồng từ bết bát thành vượng phát. Sau này được nhờ con cái, được chồng chăm sóc và yêu thương suốt đời, đặc biệt là Đinh Mão sinh năm 1987 và Kỷ Mão sinh năm 1999.

Tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu là những người có năng lực và nhiệt tình. Họ đối với mọi người đều rất nhiệt tình, nếu là người họ quý mến thì việc khó khăn tới đâu tuổi Dậu cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Người tuổi này sống hướng về gia đình, luôn rất tự hào về cuộc sống gia đình hòa thuận của mình. Sau những giờ làm việc căng thẳng, điều duy nhất họ mong muốn là được trở về với những người thân yêu.

Ảnh minh họa: Internet

Đa số những người tuổi Dậu giỏi kiếm tiền và rất biết cách quản lí chi tiêu. Chính bởi lẽ đó mà cuộc sống của họ sẽ ngày càng sung túc hơn, chồng con được nhờ. Tuổi Dậu cũng là người lan toả năng lượng tích cực, giúp mọi người vượt qua khó khăn. Nhìn chung, đàn ông càng yêu chiều vợ tuổi Dậu, vận trình sẽ càng thuận lợi, gặp nhiều may mắn.

Tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu thông minh, nhanh nhẹn. Họ rất giỏi trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp trong cuộc sống. Con giáp này có trí tuệ lại khéo léo trong cách cư xử nên có thể phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp. Nàng giáp này rất nhạy bén, có trực giác tốt. Họ không thích thị phi ồn ào. Trong cuộc sống, con giáp này luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng và không ngừng nỗ lực, trau dồi kiến thức. Họ sẽ trực tiếp hành động để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu luôn hiên ngang tự tại, không thích dựa dẫm vào người khác. Con giáp quan niệm có làm mới có ăn nên luôn cố gắng hết mình để gây dựng cuộc sống ấm no. Nhờ đó, quý cô tuổi Sửu có thể sở hữu khối tài sản lớn. Đa số phụ nữ tuổi Sửu là những quý cô thời thượng, biết chăm chỉ làm ăn cũng biết cách hưởng thụ. Họ chỉ cần làm việc hết mình, biết cách tích lũy, tài vận sẽ luôn mở rộng trước mắt. Sau khi kết hôn, tuổi Sửu được chồng yêu thương hết mực, muốn gì được nấy. Hậu vận của phụ nữ tuổi Sửu tương đối tốt đẹp, có cuộc sống sung túc.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo