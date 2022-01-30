Sức khỏe 12 con giáp ngày 31/1/2022: Sửu kém sắc, Thìn nên hạn chế bia rượu

Tâm linh - Tử vi 30/01/2022 21:49

Tử vi về sức khỏe ngày 31/1/2022 cho thấy, 12 con giáp nếu không thể tập luyện thể thao thường xuyên thì cũng đừng bỏ qua những động tác giãn gân cốt, khớp xương để cơ thể thêm dẻo dai, linh hoạt.

Tuổi Tý

Về sức khỏe, trong thực đơn nên giảm lượng chất béo và những thực phẩm giàu cholesterol đều đầu độc gan và mật. Chế độ ăn dưỡng Mộc bao gồm các loại ngũ cốc, đậu, rau củ (ưu tiên rau củ xanh lá), rong biển, nước tương cổ truyền, miso…có thể giúp lấy lại được sức mạnh vốn có cho gan và mật của bạn.

Tuổi Sửu

Sức khỏe của tuổi Sửu trong ngày hôm nay có phần kém sắc vì thiếu Mộc khí. Bạn nên dành thời gian luyện tập thể thao. Tập thể dục 30 phút mỗi ngày sẽ đem lại cho bạn lợi ích vô tận, nó có thể giúp bạn duy trì cân nặng khỏe mạnh, giảm căng thẳng, tăng năng lượng và tâm trạng vui vẻ cho bạn.

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Sức khỏe của tuổi Sửu trong ngày hôm nay có phần kém sắc vì thiếu Mộc khí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Về sức khỏe, dù bận thế nào tuổi Dần cũng cần tìm thời điểm để nghỉ ngơi và hãy cố gắng ngủ một giấc thật ngon sau một ngày vất vả. Ngoài ra, theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương ở vùng thắt lưng, dạ dày…

Tuổi Mão

Bạn nên hạn chế tiêu thụ quá nhiều thực phẩm có gia vị cay sẽ hủy hoại tim và ruột non của bạn. Ngoài ra, đi lại nên chú ý cẩn thận có điềm va chạm, thương tật bất ngờ.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu không thể tập luyện thể thao thường xuyên thì cũng đừng bỏ qua những động tác giãn gân cốt, khớp xương để cơ thể thêm dẻo dai, linh hoạt. Ăn uống điều độ hạn chế bia rượu ảnh hưởng tới gan.

Tuổi Tỵ

Bản mệnh tiêu hao nên tuổi Tỵ sức đề kháng kém, dễ bị ốm vặt. Dù không nguy hiểm hay nghiêm trọng nhưng bệnh dai dẳng khiến bạn thấy khó chịu, giảm sự tập trung trong công việc. Thế nên đừng cố sức mà hãy nghỉ ngơi một chút, uống cốc trà nóng cho thoải mái rồi hãy làm tiếp nhé.

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Bản mệnh tiêu hao nên tuổi Tỵ sức đề kháng kém, dễ bị ốm vặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Về sức khỏe, Tuổi Ngọ cảm thấy không được tốt cho lắm. Các bệnh về xương khớp đang khiến bạn lo lắng. Về chế độ dinh dưỡng hàng ngày bản mệnh nên bổ sung vitamin D vào chế độ ăn uống hàng ngày bởi vitamin có hiệu quả cho xương hơn là dùng sữa.

Tuổi Mùi

Nước trà Atiso có khả năng thanh nhiệt, giải độc, mát gan rất tốt. Cơ thể của bạn đang xuất hiện những biểu hiện của việc nóng trong, mẩn ngứa khó chịu. Vì vậy hãy uống thật nhiều nước Atiso để giúp cơ thể đào thải độc tố và thanh lọc tốt hơn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cần loại bỏ thói quen ngủ nướng, sinh hoạt điều độ, ngủ muộn nhưng không thức quá khuya. Đồng thời dậy sớm kết hợp vận động ngoài trời để giúp cơ thể thư giãn gân cốt, giúp tuần hoàn thông suốt, ích khí lợi huyết.

Tuổi Dậu

Về sức khỏe, tử vi tuổi Dậu hôm nay khuyên rằng bạn không nên dùng chung đồ dùng cá nhân, ngay cả với các thành viên trong gia đình. Nhất là trong tình hình dịch bệnh lan tràn thì bạn càng nên cẩn thận hơn với thói quen này của mình.

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Hôm nay người tuổi Hợi có thể tham khảo bài thuốc Đông Y để cải thiện xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngũ hành mất cân bằng gặp Kim khắc Mộc mệnh yếu nhược. Khuyên người tuổi Tuất có thể dùng Hà Thủ Ô ngâm đường phèn, rượu gạo trắng; mỗi ngày uống từ 1-2 cốc. Hà Thủ Ô là thuốc nam mạnh gân cốt có tác dụng bổ tinh, hồi xuân. Giúp cơ thể lâu lão hóa, tăng tuổi thọ, mạnh gân cốt.

Tuổi Hợi

Hôm nay người tuổi Hợi có thể tham khảo bài thuốc Đông Y để cải thiện xương khớp. Tức đem đu đủ gọt vỏ, rửa thật sạch và băm nhỏ. Cho vào nồi cùng với 500ml nước lọc đã chuẩn bị sẵn. Bắt lên bếp nấu cho đến khi mễ nhân nhừ là được. Uống ngày 2 lần sau mỗi bữa ăn là được.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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