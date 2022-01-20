Sức khỏe 12 con giáp ngày 21/1: Tý nên lao động nhẹ nhàng, Thìn cần cân bằng sinh hoạt

Tử vi hôm nay khuyến cáo bạn nên lao động nhẹ nhàng, buổi tối nên ngâm nước nóng, thư giãn gân cốt để tăng cường thêm sức khỏe của bản thân, thư giãn, uống, ăn hạt sen giúp dễ ngủ, nghỉ ngơi để kết thúc ngày dài.

Sức khoẻ có dấu hiệu chuyển xấu do thói quen thức khuya, ăn uống không đúng giờ. Nếu xuất hiện các triệu chứng đau đầu, thần kinh suy nhược, mất ngủ, hay suy nghĩ, hay lo lắng thì nên uống một ly trà trước khi đi ngủ.

Nếu xuất hiện các triệu chứng đau đầu, thần kinh suy nhược, mất ngủ, hay suy nghĩ, hay lo lắng thì nên uống một ly trà trước khi đi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cảm thấy tràn đầy năng lượng, bạn có vóc dáng cân đối và tinh thần rất tốt. Lắng nghe cơ thể của bạn, khám phá những gì làm cho bạn cảm thấy tốt nhất. Bằng cách này bạn tăng sức khỏe của bạn hơn nữa.

Tuổi Mão

Sức khoẻ là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu trong ngày Kim khí vượng. Tăng cường bổ sung nước cho cơ thể, buổi tối là thời điểm thích hợp để bạn bổ sung một cốc trà gừng làm ấm cơ thể, giúp bạn thư giãn, dễ ngủ.

Tuổi Thìn

Con giáp này cũng cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà bỏ lơ giờ giấc sinh hoạt hoặc những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể nhất là giai đoạn chuyển mùa như thời điểm hiện nay.

Tuổi Tỵ

Tình hình sức khỏe của Tuổi Tỵ hôm nay khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn. Đừng trì hoãn việc tập luyện thêm nữa, con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc bản thân. Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể của Tuổi Sửu thêm phần sung sức, từ đó mà vận trình của bản mệnh cũng được cải thiện theo chiều hướng tốt lên rất nhiều.

Tình hình sức khỏe của Tuổi Tỵ hôm nay khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi phương Đông khuyên Tuổi Ngọ hãy cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và mở lòng để đón nhận thêm những điều tích cực. Tâm trạng vui vẻ, thoải mái là liều thuốc bổ cực tốt cho sức khỏe và ngược lại áp lực từ những buồn phiền sẽ là liều thuốc độc cực hại.

Tuổi Mùi

Sức khỏe không có gì đáng ngại, nhiệt độ đã giảm hơn so với các ngày trước đó nên bạn cảm thấy tinh thần thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Tuy nhiên, vì đây là giai đoạn giao mùa nên bạn cũng không nên ăn mặc quá phong phanh nếu vó việc phải ra ngoài nhé.

Tuổi Thân

Chính Quan cho thấy bản mệnh nên tận hưởng cuộc sống trong ngày hôm nay và gác những công việc khiến bạn nhức đầu sang một bên. Nghỉ ngơi sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng để bắt đầu công việc tốt hơn vào những ngày sau đó.

Tuổi Dậu

Cẳng thăng, áp lực trong công việc khiến con giáp này cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm bất cứ việc gì. Bản mệnh cần nghỉ ngơi, thả lỏng cơ thể để tránh bị quá tải, kiệt sức. Nên thay đổi chế độ ăn uống thanh đạm, tránh cay nóng nhiều dầu mỡ có hại cho sức khỏe.

Cẳng thăng, áp lực trong công việc khiến con giáp này cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm bất cứ việc gì - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong ngày này người tuổi Tuất có thể tham khảo phương thức bấm huyệt Ấn đường để an thần, dưỡng tâm, làm đầu óc tỉnh táo, mắt sáng, thông mũi, tăng tuổi thọ… Sử dụng ngón tay cái day huyệt này, day từ nhẹ tới mạnh trong khoảng 3 phút. Có thể dùng dầu gió khi bấm huyệt.

Tuổi Hợi

Mặt sức khỏe suy nhược gặp Kim sinh Thủy mạng chủ quá vượng. Bản mệnh cần chú trọng dưỡng sinh thải độc cho gan. Bạn có thể ngồi với tư thế xoắn chân và cột sống sẽ giúp tăng cung cấp oxy cho gan. Cụ thể là ngồi trên một bề mặt mềm mại nhưng vững chắc, hai chân bắt chéo vào nhau sẽ rất tốt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.